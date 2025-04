Francisco Folmer, tras la derrota de Unión: “Tenemos varias armas que van a volver para los Play Off”.

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo

Al finalizar el encuentro que Recreativo le ganó a Unión en Crespo, FM Estación Plus pudo hablar con dos referentes de ambos planteles.

Francisco Folmer (Unión)

“Nos enfrentamos a un gran rival, hicimos un muy buen partido. No tenemos nada para reprocharnos, pero en los detalles se definió. Ellos cerraron mejor las jugadas y nosotros tuvimos errores que debemos corregir para pelear el campeonato. Corrimos la cancha de más cuando por momentos teníamos que frenar la pelota. En algunos pasajes ganábamos por tres puntos y teníamos que lograr que ellos vayan para adentro y no soltar a los jugadores que estaban en la línea de 3. Detalles que marcan la diferencia, pero sabemos que los podemos corregir para lo que queda del torneo”.

En relación al rival y a las ausencias propias destacó: “son un gran equipo, el último campeón. Un equipo que se para de la misma manera en cualquier cancha y hoy nos tocó sufrirlo, pero sé que el torneo tiene revancha y nosotros estamos incompletos. Tenemos varias armas que van a volver a estar para los play off, como por ejemplo Juan, mi hermano, que hoy no lo pudimos tener después de las lesiones de Alan (Hainze) y Facu (Folmer). El técnico está apostando además a los jugadores del banco que también cumplen, como por ejemplo Alexis Castro o Alan Cardozo y también es importante tener un equipo largo y lo estamos logrando”.

Con respecto a su regreso a las canchas comentó: “tengo algunos dolores, se me inflama el tendón durante los partidos y no estoy volviendo al 100% como quiero, pero estoy entrenando y lo vamos hablando continuamente con Marco. Me pregunta cómo estoy y la idea es seguir sumando minutos, cada partido un poquito más”.

Facundo Mackinnon (Recreativo)

Por el lado del conjunto visitante, Facundo Mackinnon brindó su testimonio: “estos partidos que llegan a suplementario son hermosos, pero hay que jugarlos y sobrepasar los momentos duros. Hay que estar bien atentos y concentrados sino puede salir cualquier cosa. El partido se juega minuto a minuto, porque si bien corrimos de atrás gran parte del partido, la idea era no separarnos demasiado en el marcador y después de eso llegar a darlo vuelta. Es muy duro jugar acá, pero por suerte nos lo llevamos”.

Recreativo quiere ser protagonista nuevamente: “nosotros siempre vamos a aspirar a lo mejor, una vez que el equipo empiece a caminar y a dar las vueltas que tiene que dar, estamos para darle pelea a cualquiera. En lo personal, por suerte entraron algunos tiros que antes venía tomando mal, pero son momentos en los que hay que tirar y no importa cómo salga. Por suerte ésta vez entró. En cuanto al torneo, es muy peleado y creo que varios equipos van a pelear por la punta. Ganar de visitante es muy importante, sobre todo acá que la localía es muy fuerte. El triunfo es dedicado a toda la gente del “Bochas” y a mi familia”.

