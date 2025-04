¿El 2 de mayo es feriado o día no laborable?

Se acerca el Día del Trabajador y muchos se preguntan si hay fin de semana largo o no. Qué establece el calendario oficial

Este jueves 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Según el calendario oficial de feriados, publicado en el Decreto 1027/2024, ese día en Argentina será feriado inamovible. Sin embargo, para muchos trabajadores no habrá fin de semana largo.

Qué pasa con el 2 de mayo en Argentina

El viernes 2 de mayo de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, según lo establecido por el Gobierno a través del decreto correspondiente.

Tal como detalló el Ministerio del Interior, estos días no se consideran feriados tradicionales, sino más bien jornadas de descanso opcionales, cuyo objetivo es promover el turismo en el país y distribuir mejor la actividad turística durante el año. Esto significa que, aunque el sector público no tendrá actividad, la decisión de otorgar o no el día libre a los empleados dependerá de cada empleador.

Cuál es la diferencia entre feriados por puente turístico y día no laborable por puente turístico

Tres fechas especiales serán designadas en 2025 para generar fines de semana largos, sin obligatoriedad de descanso

Para entender adecuadamente las implicancias del 2 de mayo, es fundamental conocer la distinción entre “feriado puente turístico” y “día no laborable por puente turístico”. Ambos conceptos están diseñados para extender los fines de semana y fomentar el turismo, pero su aplicación es distinta.

Feriado por Puente Turístico: Este es un feriado nacional que se establece para conectar días festivos y generar fines de semana largos.

Los feriados puente son obligatorios para todos los empleadores, quienes deben otorgar el día libre a sus empleados.

Además, si un trabajador debe presentarse en su puesto de trabajo durante este día, tendrá derecho a recibir una remuneración extra equivalente al doble de su jornada habitual, tal como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo.

Día no laborable por puente turístico: Son opcionales para los empleadores.

La decisión de otorgar este descanso depende de cada empresa, que puede o no darle el día libre a sus empleados. En caso de que se trabaje en esta jornada, los empleados recibirán su salario habitual, sin ningún tipo de compensación extra.

Esta modalidad tiene como propósito promover el turismo interno, pero sin la obligatoriedad de descanso que sí tiene un feriado puente.

Por lo tanto, la principal diferencia radica en la obligatoriedad de descanso y la compensación salarial: mientras que los feriados puente son obligatorios y con pago doble en caso de trabajo, los días no laborables con fines turísticos son optativos y no implican un pago adicional por parte del empleador.

Cuáles son los días no laborables por puente turístico que hay en 2025

En 2025, el Gobierno de Argentina ha establecido tres días no laborables con fines turísticos, que se alinean con días cercanos a feriados inamovibles, lo que permite la creación de fines de semana largos. Los días designados para esta modalidad son:

viernes 2 de mayo: este día será no laborable con fines turísticos, colocándose como puente entre el feriado del 1 de mayo (Día del Trabajador) y el fin de semana, creando así un fin de semana largo de cuatro días para quienes puedan aprovecharlo. viernes 15 de agosto: un segundo día no laborable con fines turísticos en 2025, ubicado antes del feriado del 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), generando un fin de semana largo de tres días. viernes 21 de noviembre: este día se sitúa como puente entre el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y el fin de semana. Esta jornada contribuirá a un fin de semana largo de cuatro días, ya que el feriado será trasladado al lunes 24 de noviembre.

Cómo sigue el calendario de feriados 2025

El calendario de feriados de 2025 ha sido cuidadosamente estructurado para proporcionar un total de 19 días festivos, los cuales se distribuyen entre feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos. A continuación, se detalla cómo sigue el calendario para el resto del año:

Mayo

1 de mayo: Día del trabajador

2 de mayo (Día no laborable)

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Junio

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio).

Julio

9 de julio : Día de la Independencia (Feriado Nacional Inamovible).

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (Feriado Nacional Inamovible).

Agosto

15 de agosto : Día no laborable por puente.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

21 de noviembre : Día no laborable por puente.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (Feriado Nacional Inamovible).

25 de diciembre: Navidad (Feriado Nacional Inamovible).

