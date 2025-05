Influencer usó los CUIT de Frigerio y otros gobernadores para importar ropa: “Lo hice de apurada”, dijo

Valentina Olguín, cantante e influencer de 26 años, quedó envuelta en una causa judicial de alto perfil luego de que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, la denunciara por haber utilizado su CUIT para importar ropa del exterior. Pero Jaldo no fue el único afectado: también se vieron involucrados los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

La joven, oriunda de Santiago del Estero y exintegrante de la banda de cumbia uruguaya Dame 5, también cuenta con una carrera solista y una activa presencia en redes sociales, con más de 400 mil seguidores en Instagram. A través de esa plataforma, suele promocionar marcas de indumentaria, muchas veces en formato de canje.

De acuerdo con la denuncia, Olguín recurrió al sistema de courier -menos estricto en materia de controles aduaneros- para recibir ropa desde el exterior, incluso luego de haber superado el cupo permitido de cinco envíos o US$ 3.000 anuales por persona. “Inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera”, afirmó Jaldo.

Una maniobra que escaló desde amigos hasta políticos

Según la investigación, al alcanzar el límite personal, Olguín comenzó a usar los datos fiscales de familiares y amigos. Pero una vez agotados esos recursos, dio un paso más: ingresó los CUIT de figuras públicas, específicamente gobernadores provinciales, para continuar recibiendo la mercadería. “Sí, la verdad que esto es un hecho lamentable que me ocurrió a mí. No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente. Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema", agregó Jaldo.

Las prendas llegaban a un domicilio ubicado en la calle Jaramillo, en el barrio porteño de Núñez, donde se recibían los envíos. La causa está a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez y el fiscal José Agustín Chit. En ese marco, se allanó el domicilio en cuestión y se secuestraron dispositivos electrónicos. La imputación contra Olguín incluye delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos.

El caso generó sorpresa por el perfil de la acusada y por la dimensión política que cobró al involucrar a funcionarios de alto rango. La joven ya fue indagada y, según fuentes judiciales, se encuentra colaborando con la investigación.

La versión de Valentina: “Busqué CUITS en Google”

Consultada por Clarín, la influencer ofreció su versión: "No he robado nada, no he estafado. Ha sido una situación donde a mí me mandan como influencer ropa de Estados Unidos, de la marca Revolt. Ellos pagaron todos los impuestos". Según explicó, usó distintos CUIT para poder seguir recibiendo los productos tras superar el límite legal.

"En un momento necesitaba muchos CUITS para hacer pasar esa ropa porque se pueden hacer cinco importaciones anuales. Buscaba CUITS al azar, mi familia, mis amigos. De apurada, desde la ignorancia de no saber, me decían que necesitaba que tuviesen un domicilio fiscal", explicó. Y agregó: “Como no tenía a mis amigas pensé en quienes tenían domicilio fiscal acá”.

En su relato, aseguró que encontró los CUIT de los mandatarios simplemente buscando en Google. El primero que usó fue el del gobernador Axel Kicillof y luego, al agotarse sus cupos, incorporó a los demás. La causa, según su entorno, data de diciembre y ya estaba “prácticamente cerrada”, por lo que les llama la atención la reciente repercusión mediática. "Ella está a disposición de la justicia y tiene intención de reparar. Se presentó a cada llamado de la justicia federal", aseguraron desde su entorno.

"Si no eran nombres políticos creo que no salía tanto. No es que estoy estafando a nadie, lo hice de apurada, para agilizar. No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto", concluyó Olguín. En paralelo, varios de los gobernadores consultados indicaron que están al tanto de la situación y que aguardan la resolución judicial.