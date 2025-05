Aprobaron eximir del pago de Tasa General Inmobiliaria a veteranos de Guerra de Malvinas residentes en Crespo

Estación Plus Crespo

En la noche de este miércoles, se aprobó sobre tablas y por unanimidad, una iniciativa legislativa del bloque Juntos por Entre Ríos, mediante la cual proponían otorgar la exención de la Tasa General Inmobiliaria a los veteranos de Guerra de Malvinas residentes en la ciudad. En breve, los ciudadanos alcanzados podrán tramitar este beneficio, que busca simbólicamente expresar un agradecimiento popular a su entrega en defensa de la Patria.

Durante la sesión, FM Estación Plus Crespo pudo conocer el alcance de la misma. La concejal Juana Gómez (Frente Crespo Nos Une), hizo saber que "se trata de cubrirles en un 100% la boleta de la Tasa General Inmobiliaria, a partir del 2026. La condición es que se aplicará a la vivienda donde efectivamente reside el veterano con su familia, es decir, que no se extiende a una segunda casa o un campo que pudiera tener bajo su titularidad en esta jurisdicción municipal, sino exclusivamente a la vivienda que habita y tampoco tiene carácter hereditario. Asimismo, se toma como criterio de admisión el Padrón Nacional de Veteranos de Guerra, que es confeccionado por el ministerio de Defensa de la Nación y donde se encuentran individualizados con DNI. No pasa por nosotros, sino que el aval es oficial y nacional. Para mantener el beneficio, en diciembre de cada año, deberán presentar el Certificado de Superviviencia ante la AFyT de este municipio".

Serán 5 los contribuyentes que obtendrán este beneficio. En cuanto al espíritu de la normativa, la edil indicó: "Es a modo de reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas y que son ciudadanos de Crespo. La importancia de brindarles un reconocimiento a personas que han defendido a nuestra Patria, y que participaron de una guerra cercana a nosotros. Los que hoy residimos en la ciudad, nos sentimos con la necesidad de ser agradecidos, además de estar orgullosos de poder compartir sus historias -como cuando tuvimos reuniones previas para esta decisión que también acompañó el Poder Ejecutivo, de acompañar esta disminución de impuestos-. Las reuniones fueron enriquecedoras para nosotros y queremos reconocer en cada momento, a ciudadanos que estuvieron defendiendo un territorio que no queremos olvidar y que cada año están presentes en los actos del 2 de abril".

Esta ordenanza sancionada es uno de los reconocimientos abordados por el Honorable Concejo Deliberante, siendo complementado por acciones plasmadas en otra ordenanza.