Más de la mitad de los alumnos entrerrianos se alimentan en comedores escolares

Alrededor de un tercio de la población escolar entrerriana, unos 110.000 chicos, come diariamente en alguno de los 1.100 comedores escolares distribuidos en la provincia. Si se considera a quienes desayunan o meriendan en las instituciones escolares la cifra sube a 190.000, casi un 60% del alumnado entrerriano.

Lautaro Azzalini, director de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, señaló que la cifra está dentro de la media nacional e histórica.

El Estado entrerriano destina mensualmente en promedio unos 3.100 millones de pesos para la compra de alimentos, además de los sueldos del personal, los gastos operativos y el mantenimiento edilicio e infraestructural, según detalló Azzalini.

De acuerdo con la planilla de Gastos por Programa del gobierno de Entre Ríos, en el mes de abril el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos dispuso para “Atención de Comedores Escolares, Infantiles, Comunitarios y de Hogares” un total de $ 17.864 millones más $ 1.906 millones para “Políticas Alimentarias”.

Esos $ 19.770 millones representaron apenas el 1,28% del gasto total de la provincia en abril ($ 1.533.861.000.000,79), pero superan en diez veces a los recursos de los que dispuso Cafesg en el período o casi duplican los que tuvo Vialidad Provincial para la recuperación de caminos. Es lejos el gasto más significativo del Ministerio de Desarrollo Humano.

En términos de ingreso indirecto, en el mes de abril se trató de un aporte del Estado entrerriano de $ 104.000 por persona considerando los 190 mil beneficiarios.

Según las declaraciones del Director de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, en Oíd Mortales Radio de Concordia, en los últimos tiempos no se ha registrado un crecimiento significativo de las “demandas sociales” al menos que repercutan en las listas de comensales de las escuelas. Dijo que sí hubo movimiento en 2024: “en relación al año anterior la demanda se mantiene, es bastante constante. No hubo un salto como del 2023 al 2024”, expresó.

Precisó que en ese período hubo un salto “por las dificultades económicas que hubo, pero también hubo un salto porque nosotros hemos abierto varios servicios de un montón de escuelas que no tenían prestación de comedor y que lo venían solicitando hace muchos años. Eso también te incrementa un poco la nómina, pero en ese sentido es bastante constante, no hay grandes sobresaltos ni saltos de las nóminas”.

Azzalini detalló que “la Dirección de Comedores abarca muchos frentes” y el más voluminoso es el escolar. “Ahí prácticamente tenemos casi 110.000 chicos comiendo, todos los días, y chicos que desayunan o meriendan cerca de 195.000″.

Se trata de “cerca de un 30% de la matrícula provincial en lo que hace a la comida y en el caso de los desayunos o meriendas es casi un servicio universal porque estamos hablando que está cerca del 60%”, precisó. “Y después, el otro abanico que tenemos son los merenderos que han pedido algún tipo de ayuda en el Estado, que son más o menos 40.000 personas”, agregó.

En Entre Ríos no existen comedores comunitarios sostenidos por el Estado. Los comedores provinciales son los comedores escolares y fuera de eso hay un aporte del Ministerio de Desarrollo Humano a aquellas entidades que brindan asistencia alimenticia en las comunidades, pero no son estructuras provinciales. La estructura provincial es la estructura formal que está dentro de las escuelas.

Advirtió que “va más o menos en consonancia con la media nacional de los chicos que comen en las escuelas”.

En términos históricos, dijo que “hay variaciones en el transcurso del año, porque hay chicos que por ahí no van a principio de año y después sí, o chicos que iban y después dejan de ir, pero siempre está dentro de ese valor entre 100.000 a 110.000. Más o menos la variable es ese 8, 9, 10% que es lo que va subiendo o bajando en el año. Pero el valor histórico es bastante constante. La provincia de Entre Ríos está dentro de la media nacional de los chicos que acuden al comedor escolar a la hora de almorzar”.

Respecto de qué pasa con la estructura edilicia que hace falta cuando una escuela pide abrir un comedor escolar, dijo que “es un trabajo mancomunado con varias áreas de gobierno. Nosotros no podemos dar una apertura si no está el visto bueno de (la Dirección de) Arquitectura, de que están las condiciones edilicias suficientes para que ese lugar sea un comedor. Si no existe eso, es casi imposible abrir el comedor. Si arquitectura, el Servicio General del CGE (Consejo General de Educación) deja por acta notificando que están dadas las condiciones edilicias para que los chicos puedan concurrir, en ese sentido se hace una supervisión de la Dirección de Comedores, sobre todo para fiscalizar lo que es heladera, cocina, utensilios, vasos, platos y con eso nosotros damos la apertura correspondiente a ese comedor”.

