Día del Padre: las ventas cayeron y hay preocupación

Entre el viernes 13 y sábado 14 se relevaron 220 comercios minoristas de todo el país y el balance fue nuevamente negativo por tercer año consecutivo. Esta nueva caída se suma al descenso del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, consolidando una tendencia sostenida de retracción en el consumo vinculado al Día del Padre.

Además, el informe arrojó que el ticket promedio alcanzó los $41.302, una cifra superior en términos nominales frente al año anterior, pero, al ajustar por inflación, implica una baja real del 8,9% en el poder adquisitivo de los consumidores.

Además, se observó una marcada preferencia por productos más accesibles y por aquellos alcanzados por promociones. Las estrategias más utilizadas fueron los descuentos por pago en efectivo y las cuotas con tarjeta de crédito, aunque su impacto fue limitado ante un consumidor cauteloso, con ingresos ajustados y alto endeudamiento.

Según la CAME, el 58% de los comerciantes consideró que el Día del Padre no tuvo impacto o sólo generó un leve movimiento que no cambió el panorama mensual.

Día del Padre: desempeño por rubros compras, subas puntuales y caídas profundas

En el desglose, cuatro de los seis rubros relevados mostraron incrementos interanuales:

Equipos periféricos, accesorios y celulares : +9,7%

Electrodomésticos, artefactos del hogar y audio/video : +5,8%

Cosméticos y perfumería : +4,6%

Calzado y marroquinería: +0,6%

En tanto, Indumentaria registró una baja del 12% y es uno de los rubros más afectados, reflejando una fuerte retracción en el gasto incluso en productos con descuentos. A este le siguió Librerías con una depresión del 8,6%.

CAME advierte una "situación preocupante" en el comercio

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, comentó: “Fue un Día del Padre frío, no sólo por la temperatura, sino también porque la gente cuidó muchísimo el bolsillo. Se notó mucho que los consumidores priorizaron regalos de menor costo. En lugar de tres obsequios, muchos optaron por uno solo”.

“Estamos muy preocupados. Junio es un mes exigente: hay que pagar sueldos, aguinaldo, alquileres e impuestos, y este tipo de jornadas solían ayudar a equilibrar las cuentas. Esta vez, no fue así”, indicó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Más allá del enfriamiento del consumo, las ventas en comercios se vieron afectadas por el mal clima, el fin de semana largo y la fuerte competencia del comercio online: "Muchos consumidores eligieron plataformas digitales para comprar, en algunos casos incluso recurriendo a marketplaces del exterior", remarcó.

“Necesitamos que se recupere el poder adquisitivo y que haya medidas para sostener al comercio pyme, de lo contrario el segundo semestre será aún más difícil”, expresó Lourenzo.