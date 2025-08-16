Plus en Vivo

Elvira Müller Vda. de Gomer

Necrológicas16 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el 16 de agosto, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 17 de agosto a las 16:00, en el cementerio de Colonia Merou, previo acto religioso en la sala a las 14.30 Hs. Hogar de duelo: Colonia Reffino. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

