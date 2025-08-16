Elvira Müller Vda. de Gomer

Elvira Müller Vda. de GomerNecrológicas16 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 16 de agosto, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 17 de agosto a las 16:00, en el cementerio de Colonia Merou, previo acto religioso en la sala a las 14.30 Hs. Hogar de duelo: Colonia Reffino. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Beatriz Consuelo Blanca Vda. de Folmer "Betty"
Eduardo José Hildermann
Jorge Mario Gómez
Miguel Modesto Mendoza
Margarita Marcela Lell
Intentaba sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un trenPoliciales/Judiciales15 de agosto de 2025
Ocurrió en la localidad de San Lorenzo. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación
Fe y trabajo para salir de las adicciones: así funciona Casa Lázaro en Paraná
Desde 2016, Casa Lázaro en Paraná abre sus puertas a quienes, atrapados por el consumo, buscan volver a empezar. “No importa el pasado, lo importante es que hoy quieran cambiar”, dice su director, Jorge Achor, a FM Estación Plus Crespo.
Delincuentes robaron medio millón de pesos en un departamento a metros de Casa de Gobierno y de la Policía FederalPoliciales/Judiciales16 de agosto de 2025
Una mujer denunció que durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron una importante suma de dinero. Se explayó sobre rarezas del hecho, al pedir que se esclarecido.
Javier Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días, para intentar bajar la prima de riesgoNacionales16 de agosto de 2025
El Presidente buscará respaldo para su programa económico en busca de recrear confianza. Mientras, la incertidumbre parece haber llegado a los inversores.
Triple colisión en uno de los accesos a Crespo
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.