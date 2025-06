Licencias: "Van a tener que resolver esto en lo inmediato", el pedido de bomberos entrerrianos al ministro Néstor Roncaglia

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, recibió a integrantes de la comisión directiva de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, quienes le transmitieron las problemáticas que por estos días preocupan y ocupan a los cuarteles de buena parte de la Provincia. La principal y más compleja situación, implica que en breve, no tendrán disponibilidad de choferes para sus móviles, ya que "por cuestiones del sistema virtual", no logran completar los pasos para la obtención de la Licencia de Conducir -categoría Profesional-.

Tras el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó a FM Estación Plus Crespo: "La preocupación principal es no poder obtener las Licencias y tal como lo hemos comunicado días pasados, peligra la posibilidad o capacidad de respuesta. Le expusimos los pormenores al ministro Roncaglia y podría decir que fue una reunión positiva; estuvo abierto a escuchar todas las problemáticas y a tratar de buscar soluciones. No es algo que le compete directamente, pero como la Provincia hizo todo el acuerdo con Nación, fuimos a plantear lo que le sucede a muchos de nuestros cuarteles. La imposibilidad de acceder al carnet sigue estando y los cuarteles se están quedando con choferes con licencias vencidas. Él dijo que el Gobierno Nacional se había comprometido a sacar una Resolución ó un Decreto -como en la época de pandemia-, para extender la validez de las Licencias de bomberos voluntarios, hasta que se resuelva el problema, que básicamente nos explican que es técnico".

"Roncaglia nos sugirió esperar si hay alguna novedad, si se soluciona lo técnico o emiten un Decreto para que nos dejen seguir circulando en las unidades de emergencia, sin problemas. Es hasta ridículo pensar que las ciudades pueden tener un Cuerpo de Bomberos y si ocurre un incendio, no puedan salir por falta de Licencia de Conducir, que hace largo tiempo están tratando de obtener. Creo que van a tener que resolver esto en lo inmediato. Desde Provincia me dijeron 'si ustedes quieren hacer hasta una movilización y venirse acá, nosotros no tenemos la respuesta'. La verdad, que como gobierno provincial tampoco tendría que ser esa la respuesta, me parece que tendrían que pedir la explicación y solución al Gobierno Nacional. Ojalá se produzca lo antes posible", concluyó el presidente de la Federación.

"Venimos peleando desde mayo esta cuestión, no es reciente, pero no se le ha encontrado la solución hasta ahora", lamentó el dirigente bomberil.

Acerca de las manifestaciones obtenidas, Molina afirmó: "Desde el Gobierno Provincial nos dijeron que están todos los días hablando con Nación y pidiéndole que, por favor, resuelvan esto. Entendemos que tampoco atañe sólo a Entre Ríos, sino que son todas las provincias que se adhirieron. Roncaglia coincidió con nuestra percepción de que se implementó mal desde el comienzo, que primero Nación debería haber mandado a las provincias las capacitaciones, las instrucciones, y recién cuando esté todo 'aceitado', recién producir el cambio. Ya está esta modalidad en marcha y ahora hay que buscarle una solución, lo antes posible".

Dando cuenta de que no escatiman en gestiones, Ariel Molina comentó: "Me comuniqué con el Consejo Nacional, porque supuestamente ellos están en contacto con legisladores nacionales y me indicaron que están trabajando también en este sentido".