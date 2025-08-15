Bel se defendió por ser asesor de De Ángeli y negó incompatibilidades por sus funciones en Vialidad y su contrato en el Senado Nacional

El director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alfredo Bel, respondió a los cuestionamientos surgidos en los últimos días por su doble vínculo laboral: como funcionario provincial y como asesor del senador nacional Alfredo De Ángeli. En una entrevista brindada al programa Cuestión de Fondo de Canal 9 Litoral, el funcionario aclaró que su situación fue consultada previamente con la Secretaría Legal y Técnica y que no existe incompatibilidad con la legislación vigente.

Bel recordó que su relación con De Ángeli se remonta a más de tres décadas, desde su participación en la Federación Agraria Argentina. “Hace más de 30 años que tengo una relación con De Ángeli. De hecho, llegamos a la Federación Agraria como consecuencia de un trabajo conjunto”, señaló.

Según explicó, en 2013 se incorporó al Senado como asesor del legislador entrerriano, contando en ese momento con una autorización formal de la Federación Agraria. Ocupó distintas funciones, llegando a la categoría A1, la más alta del escalafón legislativo. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2023 renunció a ese cargo para asumir sus funciones actuales en la DPV.

Relacionada:

Meses después, a mediados de 2024, De Ángeli volvió a presidir la Comisión de Agricultura de la Cámara alta y lo convocó nuevamente. “Efectivamente, es un contrato donde se factura. Como yo facturo porque soy ingeniero agrónomo, y puedo facturar, acepté la propuesta. Trabajo desde mi casa, no tengo horarios fijos y esto no me genera incompatibilidad”, aseguró Bel.

El funcionario afirmó que, antes de aceptar, pidió un dictamen a la Secretaría Legal y Técnica. “Leyendo la ley actual, no había incompatibilidad. Entonces tomé la decisión, como creo que hay otros casos también dentro del gobierno”, expresó.

Si bien reconoció que recibió “algunos llamados” preocupados por su figura, minimizó el impacto de las críticas internas o externas. “Vivimos en un momento complejo de situaciones que se van dando”, dijo.