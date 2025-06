Más de 350 estudiantes de Crespo y de Aldea San Juan, realizaron su promesa de lealtad a la Bandera Argentina

El homenaje a Manuel Belgrano, al cumplirse este viernes 20 de junio el 205º aniversario de su paso a la inmortalidad, se realizó frente al monumento que recuerda al prócer, ubicado en la intersección de Avenida Belgrano y San Martín. Contó con la presencia de autoridades gubernamentales, policiales, militares, bomberos y eclesiásticas; Veteranos de Malvinas; sector comercial, productivo y agropecuario; e instituciones educativas, deportivas y sociales; y vecinos de la comunidad de crespo.

Carta del presidente municipal

En esta ocasión tan especial, y debido a compromisos de agenda asumidos con anterioridad, el señor intendente, Dr. Marcelo Cerutti no puedo estar presente.

Sin embargo, acompañó este momento tan importante con un mensaje dedicado especialmente a los estudiantes que realizaron su Promesa de Lealtad a la Bandera.

La misiva escrita por Cerutti expresó: “Este 20 de junio no solo celebramos un símbolo patrio, sino que honramos la memoria de un gran hombre: Manuel Belgrano. Quien, con su inmensa valentía y un amor inquebrantable por nuestra patria, nos legó nuestra bandera, la que hoy nos une como argentinos.

Hoy es un día muy importante para ustedes, gurises, que están a punto de hacer algo que seguramente recordarán toda la vida: prometerle lealtad a nuestra bandera.

Por cuestiones de agenda no puedo estar presente físicamente, pero no quería dejar de acompañarlos con estas palabras, porque este momento me emociona y me llena de orgullo como intendente.

Prometerle lealtad a la bandera no es solo decir ‘sí, juro’. Es comprometerse con los valores que ella representa: la libertad, el respeto, la solidaridad, la unión y sobre todo la paz.

Hoy están dando un paso importante. Un paso que los convierte en protagonistas del presente y del futuro de nuestra ciudad y de nuestro país.

Estoy seguro de que llevarán esos colores con orgullo y con el corazón bien alto.

¡Felicitaciones gurises por este hermoso momento!

Les mando un fuerte abrazo, y que tengan una linda jornada”.

“Nuestra bandera representa pasado, presente y futuro”

Jacinta Eberle, viceintendente de Crespo a cargo del Ejecutivo actualmente, destacó a Manuel Belgrano, definiéndolo como “uno de los principales dirigentes del proceso histórico que comenzó en 1810”.

En la oportunidad trajo al presente escritos de Belgrano, “que reflejan los valores por los que él tanto luchaba y que a lo largo de su vida trató de hacer realidad”. En ese sentido, Eberle remarcó las siguientes frases: “La vida es nada si la libertad se pierde”. “Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos”. “Deseo ardorosamente el mejoramiento de los pueblos”. “Todas las dificultades se vencerán rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria”.

Eberle destacó que nuestra Bandera Argentina, “representa nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro”. A lo cual agregó: “Si por un momento, imagináramos encontrarnos en un país extraño y nuestra única manera de encontrarnos y de reconocernos fuera una bandera, seguramente solo serían necesarios percibir sus colores para congregarnos y acurrucarnos a su alrededor. Y seguramente ella, como tantas veces lo ha hecho, nos cobijaría y nos cubriría con su paño y nosotros nos sentiríamos representados y celebraríamos con ella la alegría de estar juntos y el habernos encontrado. Como lo hacemos siempre con otros eventos en donde ella nos acompaña, nos representa y flamea altiva”.

Además, sostuvo que la promesa realizada por los estudiantes de 4º grado, significa que “actuemos con libertad, igualdad, justicia, solidaridad, generosidad, lealtad, honestidad, valentía, humildad, amor a la patria, respeto a las diferencias y que defendamos la educación, la propiedad, el comercio, la industria, estaremos replicando los valores e ideales por los que Manuel Belgrano tanto se preparó y defendió hasta sus últimos días y es a ello que los convoco, para que como él podamos contentarnos con ser buenos hijos de la patria”.

Sobre el cierre, Jacinta Eberle, tomó un fragmento de la canción escrita por el entrerriano Rubén Giménez: “Mi Bandera está en el cielo, no la tienes que buscar. Mi Bandera es el reflejo de los hombres con lealtad, que nos une, nos provoca sentimientos de hermandad. Mi Bandera es Argentina, Argentina es libertad. Viva nuestra bandera y nuestra patria”.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, fueron dirigidas por jóvenes ganadores del concurso del ‘Becario en escena’. En voz: Sofía García, Isabella Gottig Berdón y Sofía Daniela Guerrero Grasmick; complementadas por Benjamín Mildenberger en piano y Máximo Brambilla en bandoneón. Sobre el final, estos jóvenes artistas locales interpretaron: ‘Sube bandera del amor’ (de Víctor Heredia) y ‘El pintao’ (gato de Los Hermanos Abalos).

Jacinta Eberle, junto a Darío Schneider (ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos) y Gastón Heintz (Segundo Jefe de la Comisaría Crespo), depositaron la ofrenda floral frente al monumento que recuerda al prócer, creador de nuestra insignia patria y ferviente luchador por la independencia de la República Argentina. En la ocasión se realizó un minuto de silencio en honor a Belgrano. El ‘Toque de silencio’ fue interpretado por Johana Olmedo, integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de Emanuel Plem (pastor de la Iglesia Evangélica Bautista) y Selvaraj Simón (sacerdote de la Parroquia San José).

En la oportunidad, más de 350 estudiantes de 4º grado de las escuelas de Nivel Primario, de Crespo y de Aldea San Juan, realizaron su promesa de lealtad a la Bandera Argentina. Heintz portó el pabellón nacional y Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), efectuó la toma a las niñas y niños. Luego se escucharon las estrofas de la canción ‘Saludo a la Bandera’.