Cacho Deicas reveló que le pidieron dejar Los Palmeras: su descargo

"Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas", reveló.

El cantante decidió no aceptar las condiciones que le propusieron para reincorporarse a la banda y contó que pocos días después, recibió una carta documento de parte de Marcos Camino solicitando la disolución del vínculo , argumentando incumplimiento laboral tras no haberse presentado a los shows pautados ni a sus tareas, algo que ya se le habría planteado informalmente en reiteradas ocasiones desde su ACV.

"Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", sentenció.