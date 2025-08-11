Feriado de agosto: ¿Es fin de semana largo?

El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Entre Ríos10 de agosto de 2025
La lista Corriente para Construir se alzó con la victoria en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Entre Ríos este domingo. Los datos de Crespo.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
Durante la tarde de este domingo 10 de agosto, personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una curva de esa arteria.
Estación Plus CrespoCrespo10 de agosto de 2025
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez