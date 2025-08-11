Feriado de agosto: ¿Es fin de semana largo?

El Gobierno nacional decretó que el viernes 15 de agosto de 2025 será un día no laborable por “puente turístico”, lo que habilita un nuevo fin de semana largo de tres días.

Este día fue establecido en el marco de la Ley 27.399, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de fijar hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, siempre que caigan lunes o viernes. El objetivo es fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado largo del 15 de agosto?

Aunque se trata de una oportunidad de descanso para muchos, es importante saber que el viernes 15 de agosto no es un feriado nacional, sino un día no laborable, lo que implica una diferencia clave: queda a discreción del empleador otorgarlo o no.

El feriado del domingo 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, no se traslada este año, ya que cae durante el fin de semana. Según la normativa vigente, solo los feriados que caen martes, miércoles, jueves o viernes pueden ser movidos, por lo que en esta ocasión no se modifica la fecha original.

¿Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable?

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece las diferencias entre feriados nacionales y días no laborables:

Feriado nacional: Si el empleado trabaja, debe cobrar el doble de una jornada habitual.

Día no laborable: El empleador puede decidir si se trabaja. En ese caso, el pago es simple, como un día común.

Por eso, aunque el 15 de agosto ofrece la posibilidad de un fin de semana largo, no todos los trabajadores podrán aprovecharlo.

Calendario de feriados nacionales restantes en 2025 en Argentina



Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (no se traslada)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el jueves 20)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible)