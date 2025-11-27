ANMAT prohibió productos capilares e insumos médicos por riesgo para la salud

Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del añoNacionales27 de noviembre de 2025
El organismo retiró del mercado una serie de alisadores, cosméticos y materiales odontológicos y ortopédicos tras detectar falta de habilitación, rotulado e irregularidades en su origen.Nacionales27 de noviembre de 2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta, uso y distribución de varios productos para el cabello y de insumos médicos, al considerar que representan “un serio riesgo para la salud”. Las medidas quedaron oficializadas este jueves mediante las disposiciones 8704/2025, 8705/2025 y 8703/2025 publicadas en el Boletín Oficial.
A través de la Disposición 8704/2025, el organismo vetó la comercialización, publicidad y distribución en todo el país de múltiples cosméticos de la marca Prodigy, entre ellos alisadores, tratamientos y máscaras capilares, en todas sus presentaciones y lotes. La decisión se tomó luego de verificar que no contaban con identificación sanitaria ni rotulado, y que se vendían en comercios sin autorización.
Durante un operativo de control de mercado, el área de Cosmetovigilancia comprobó que ningún producto coincidía con los datos que figuraban en sus envases. La ANMAT recordó que los alisadores pueden contener formol, un componente no autorizado para este uso y que implica “exposición a vapores tóxicos con efectos nocivos para el usuario y el aplicador”.
El organismo advirtió que la exposición aguda puede provocar irritación de piel y ojos, ardor, picazón, tos y alteraciones respiratorias, mientras que una exposición prolongada puede derivar en hipersensibilidad, dermatitis alérgica y aumento del riesgo de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.
Mediante la Disposición 8705/2025, la ANMAT amplió la prohibición a cualquier insumo médico asociado a las firmas “MDT S.A.” y “Macrodent S.A.”, hasta que obtengan la habilitación correspondiente. La medida también alcanza a la empresa Company Dental, de Temperley, a la que se le impidió trasladar mercadería.
La investigación comenzó tras un reporte por la compra online de un producto de origen dudoso. En la dirección declarada como domicilio del fabricante, inspectores hallaron una empresa de catering ajena a la elaboración de insumos médicos. En un depósito de Company Dental se localizaron productos sin identificación y sin registros en el Sistema Helena, por lo que se retiraron muestras para análisis.
El Departamento de Control de Mercado confirmó que las empresas mencionadas no poseen autorización vigente ante la ANMAT.
Con la Disposición 8703/2025, el organismo también prohibió todos los productos elaborados por Juratec Medical S.R.L. hasta que regularice su documentación. La medida surgió tras una consulta sobre prótesis costales comercializadas por In Out Medical S.R.L.
Si bien la firma está habilitada, no cuenta con permisos para fabricar este tipo de prótesis, lo que motivó la apertura de un sumario sanitario y la suspensión total de sus productos.
Las prohibiciones regirán en todo el país hasta que las empresas involucradas cumplan con las exigencias regulatorias y sanitarias correspondientes.
