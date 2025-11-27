Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del año

Además, se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $272.703,67.

El mes incluye el cobro del aguinaldo y, en el caso de los haberes mínimos y la PUAM, el bono de $70.000. Así, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

PUAM: $272.703,67 + bono + aguinaldo = $479.055,5

Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones familiares 2025

Mediante la resolución 361/2025, ANSES también actualizó los montos y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) para las asignaciones familiares, siguiendo el mismo porcentaje de incremento aplicado al sistema previsional. Además, si un integrante del hogar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de la suma total de ingresos.

Cuánto paga ANSES por cada tipo de asignación familiar en diciembre

Los nuevos valores incluyen asignación por Hijo, Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Ayuda Escolar y Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos diferenciados según zona geográfica. Se mantienen las definiciones vigentes para Zonas 1, 2, 3 y 4.

Las actualizaciones abarcan a:

Asignación por Hijo y Prenatal , con valores que van desde $12.892 a $132.075 según rango de IGF y zona.

Asignación por Nacimiento: $71.396.

Asignación por Adopción: $426.877.

Asignación por Matrimonio: $106.904.

Ayuda Escolar Anual: de $42.039 a $83.797 según zona.

Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos entre $89.043 y $398.364.

Las nuevas cifras regirán para todas las prestaciones nacionales a partir de diciembre.