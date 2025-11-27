Plus en Vivo

Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del año

El organismo confirmó el incremento de diciembre, basado en la inflación del INDEC, y fijó los nuevos valores mínimos y máximos para todas las prestaciones.

Nacionales27 de noviembre de 2025
Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los aumentos que regirán desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización quedó establecida mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, y responde al esquema de movilidad mensual definido por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Cuánto van a aumentar las jubilaciones en diciembre 2025

El Gobierno dispuso un ajuste del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta suba:

  • Haber mínimo: $340.879,59
  • Haber máximo: $2.293.796,92
  • Base imponible mínima para aportes: $114.808,17
  • Base imponible máxima: $3.731.212,01

Además, se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $272.703,67.

Cuánto voy a cobrar de jubilación con bono y aguinaldo en diciembre

El mes incluye el cobro del aguinaldo y, en el caso de los haberes mínimos y la PUAM, el bono de $70.000. Así, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono + aguinaldo = $581.319,38

  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

  • PUAM: $272.703,67 + bono + aguinaldo = $479.055,5

Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones familiares 2025

Mediante la resolución 361/2025, ANSES también actualizó los montos y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) para las asignaciones familiares, siguiendo el mismo porcentaje de incremento aplicado al sistema previsional. Además, si un integrante del hogar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de la suma total de ingresos.

Cuánto paga ANSES por cada tipo de asignación familiar en diciembre

Los nuevos valores incluyen asignación por Hijo, Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Ayuda Escolar y Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos diferenciados según zona geográfica. Se mantienen las definiciones vigentes para Zonas 1, 2, 3 y 4.

Las actualizaciones abarcan a:

  • Asignación por Hijo y Prenatal, con valores que van desde $12.892 a $132.075 según rango de IGF y zona.

  • Asignación por Nacimiento: $71.396.

  • Asignación por Adopción: $426.877.

  • Asignación por Matrimonio: $106.904.

  • Ayuda Escolar Anual: de $42.039 a $83.797 según zona.

  • Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos entre $89.043 y $398.364.

Las nuevas cifras regirán para todas las prestaciones nacionales a partir de diciembre.

