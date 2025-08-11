Plus en Vivo

Jorge Mario Gómez

Necrológicas
11 de agosto de 2025

Falleció el 10 de agosto, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 hasta las 15:00, del lunes 11 de agosto. Sus restos serán cremados. Hogar de duelo: De las Dalias 1048 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

