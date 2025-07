Fin de semana con diversas actividades en el cierre de vacaciones de invierno en Crespo

• BÁSQUETBOL

Sigue el certamen de la Asociación Paranaense de Básquetbol. En Crespo jugarán en categoría U13 ‘A’ la etapa de reordenamiento: Unión vs. Litoral de María Grande (10:00), Neuquén de Paraná vs. Litoral (12:00) y Unión vs. Neuquén (14:00). Será este sábado 19 de julio, en la cancha del ‘Verde’.

• FÚTBOL

Etapa de definición de la Copa ‘Gurises’, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En nuestra ciudad: Cultural blanco recibirá a Atlético María Grande, en categoría Sub 13 (partido revancha). Se jugará en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’, este sábado desde las 13:00.

• VACACIONES DE INVIERNO

Circuito de destrezas deportivas. Actividad gratuita, para mayores de cinco (5 años) o acompañados de sus padres o tutores. Se realizará este sábado, de 15:00 a 17:00, en el Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua (Misiones y Conscripto Jacob).

• PASAPORTE ‘EL REENCUENTRO’

Una buena oportunidad para celebrar el ‘Día del Amigo’, con muy buena música de DJ Miguel Descalzo y DJ Facundo Acevedo. La cita es en el salón ‘Evelyn’ (ingreso por Florentina Gómez Miranda), este sábado desde las 23:00.

• SARMIENTO PRESENTARÁ LAS OBRAS EN EL ESTADIO

En una jornada celebrativa, el Club Atlético Sarmiento mostrará los trabajos efectuados en el estadio ‘Don César Bione’. Será este domingo, desde las 14:00. Además, presentará la nueva indumentaria que utilizarán los planteles mayores de fútbol. Habrá partidos amistosos de divisiones formativas y también de ex jugadores de la institución.

La actividad tendrá sorteos con premios especiales y contará con servicio de cantina. El ingreso es gratuito. Desde la entidad se invita a colaborar con alimentos no perecederos, que serán donados al hogar del Hospital ‘San Francisco de Asís’.

• VACACIONES DE INVIERNO: TEATRO

En la continuidad de la temporada teatral en Crespo, te presentamos la obra ‘Los locos Adams’. Será este domingo, desde las 15:00, en el Salón Municipal. Es gratuita y apta para todo público. Interpretada por el elenco de adultos del Centro Cultural ‘La Estación’. Una familia muy particular abre las puertas de su mansión a su vecina… y a posibles niñeras para sus hijos.

• VACACIONES DE INVIERNO: TEATRO

Seguimos con la temporada teatral en Crespo. En esta ocasión te presentamos ‘El Chavo del 8’. Será este domingo, desde las 17:00, en el Salón Municipal. Esta obra, gratuita y apta para todo público, es interpretada por el elenco de adolescentes del Centro Cultural ‘La Estación’. En la escuela y en el vecindario se encuentran los personajes de la famosa serie con situaciones cómicas.