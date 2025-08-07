Con un súper locro, ACADME se acerca a concluir la nueva estructura para Equinoterapia

Establecen mano única de circulación en varias calles de CrespoCrespo07 de agosto de 2025
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Desde la comisión directiva, Raúl Fischer y Mariela Bernhardt, explicaron que los fondos que logren reunir con esta actividad, serán destinados a una obra vital para los alumnos con discapacidad. Hasta este viernes al mediodía, la comunidad podrá reservar su porción.
Varios números son los que dan cuenta del gran preparativo que está llevando adelante ACADME, para la venta de un "Súper Locro", previsto para este sábado 9 de agosto. Se realiza a beneficio de la Escuela de Educación Integral N° 11 "Remedios Escalada de San Martín", que tiene en marcha un útil proyecto.
Para dimensionar, el presidente Raúl Fischer, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Conseguimos 240 kilos de carne de cerdo, que están en la heladera de la escuela y ya vamos a empezar a cortar; son 100 kilos de maíz; 3 bolsas de papa, 3 bolsas de cebolla, los morrones. Tenemos todo listo para preparar 1.000 porciones. Luis Hartmann coordina todo, él tiene muchos años de cocinero, ha estudiado y es su especialidad, sabe cómo hacerlo y garantiza el sabor de un buen locro. Van a ser unas 15 ollas, que nos han prestado entidades como Club Atlético Sarmiento, Club Atlético Unión, la Escuela N° 105 y la Municipalidad. Esta actividad es posible gracias a la colaboración de todos".
Mariela Bernhardt invitó a toda la comunidad a participar a través de la adquisición y en tal sentido, detalló: "Se pueden hacer las reservas hasta este vienes 8 de agosto al mediodía, al número 343-6200233, a través de los integrantes de la comisión o en la misma Secretaría de la Escuela. Es una porción abundante, a $6.000. Se retiran desde la institución escolar, este sábado 9, a partir de las 11:30 llevando cada uno su recipiente. Además, sabemos que es un plato que invita a acompañarlo con pan, así que también incorporamos pan casero para la venta".
Ambos dirigentes de ACADME destacaron que "el cuerpo docente y directivo está a la par de nuestros colaboradores, los sentimos como uno más y siempre contamos con gente dispuesta a trabajar para estos grandes eventos".
"La expectativa es llegar a vender las 1.000 porciones", confirmó Bernhardt y apuntando al fin solidario al que estarán contribuyendo quienes compren, Fischer explicó: "Contamos con una estructura grande, que fue donada hace como 25 años, pero estaba en malas condiciones y la decisión fue acondicionar ese galpón para Equinoterapia. Estaba hecho con madera, que con el paso de los años se ha deteriorado, la chapa tenía goteras, era una estructura peligrosa. Empezamos a planear la reconstrucción, pedimos colaboración a empresas, corralones, personas que se hicieron eco y fuimos reuniendo los materiales. Ahora sólo nos está faltando pagar la mano de obra. La recaudación del locro será destinada 100% a pagarle al constructor, quien con buena predisposición tuvo la actitud de comenzar el trabajo antes de que contemos con los fondos. Somos responsables, agradecidos, de cumplir nuestra palabra y esta actividad hará eso posible".
Este jueves 7 de agosto, la comunidad de Crespo se reunirá para celebrar la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La Santa Misa tendrá lugar a las 16:00 en la gruta ubicada en la intersección de las calles Las Palmeras y Los Paraísos.
Quedaron suspendidos los incrementos, tanto para los ediles, como así también para la vicepresidencia municipal y la secretaría legislativa. Los fundamentos de una votación unánime.
Resaltaron que la medida fue dispuesta como un gesto de austeridad. Alcanza al presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios con retribuciones equiparadas a los mismos.
"Se ha decidido postergar momentáneamente la conformación de la comisión", reza el documento que garantiza un cuarto intermedio en el conflicto entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de los trabajadores.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
A la estadística se le suman las 7.000 personas que mueren por esta causa. La Dra. Julia Ismael, secretaria de la Fundación Gedyt, explicó a Estación Plus las acciones de detección temprana, ya que es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.