Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos

Durante el sábado 9 de agosto, se desarrolló el segundo capítulo del Torneo Clausura para las categorías formativas.

14 de agosto de 2025
Las divisionales Sub 11, Sub 13 y Sub 15, tuvieron acción con la segunda fecha del Torneo Clausura, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, los resultados de la jornada. 

Categoría Sub 11 

Zona 1
Unión Verde 0-3 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-5 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Sarmiento Blanco 4-1 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-5 Unión Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Atl. María Grande 1-2 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-10 Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 4
Independiente FBC 0-3 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 0-2 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Sauce de Luna 0-1 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 1-3 Unión FC 
Libre: Juv. Unida

Categoría Sub 13

Zona 1
Unión Verde 2-3 Cultural Celeste
Arsenal Verde 0-1 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Sarmiento Blanco 9-0 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-2 Unión Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Atl. María Grande 2-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-10 Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 4
Independiente FBC 3-0 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 1-4 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Sauce de Luna 0-2 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 3-0 Unión FC 
Libre: Juv. Unida

Categoría Sub 15

Zona 1
Unión Verde 2-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-1 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Sarmiento Blanco 3-0 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-5 Unión Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Atl. María Grande 0-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-7 Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 4
Independiente FBC 0-0 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Sauce de Luna 0-1 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 2-3 Unión FC 
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Categoría Sub 11

Zona 1
Cultural Celeste 6
Sarmiento Rojo 6
Cultural Blanco 0
Unión Verde 0
Arsenal Verde 0

Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Seguí FBC 3
Dep. Tabossi 0
Cañadita 0

Zona 3
Arsenal Blanco 6
Litoral 3
Viale FBC 3
Atl. María Grande 0
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 6
Atl. Hernandarias 6
Independiente FBC 0
Atl. Hasenkamp 0
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Unión Agrarios 3
Unión FC 3
Juv. Unida 3
Dep. Bovril 3
Sauce de Luna 0

Sub 13

Zona 1
Cultural Celeste 4
Cultural Blanco 3
Sarmiento Rojo 3
Arsenal Verde 1
Unión Verde 0

Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Dep. Tabossi 3
Cañadita 0
Seguí FBC 0

Zona 3
Litoral 6
Arsenal Blanco 3
Atl. María Grande 3
Viale FBC 0
Unión de Viale 0

Zona 4
Independiente FBC 3
Atl. Hasenkamp 3
Atl. Hernandarias 3
Dep. Tuyango 1
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 4
Juv. Unida 3
Sauce de Luna 0
Unión FC 0

Categoría Sub 15

Zona 1
Cultural Celeste 3
Cultural Blanco 3
Unión Verde 3
Sarmiento Rojo 1
Arsenal Verde 1

Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0
Cañadita 0

Zona 3
Litoral 6
Arsenal Blanco 6
Atl. María Grande 0
Viale FBC 0
Unión de Viale 0

Zona 4
Dep. Tuyango 6
Atl. Hasenkamp 1
Independiente FBC 1
Juv. Sarmiento 1
Atl. Hernandarias 1

Zona 5
Unión FC 6
Dep. Bovril 4
Unión Agrarios 1
Sauce de Luna 0
Juv. Unida 0

Próxima fecha (3°)

Zona 1
Cultural Celeste - Cultural Blanco
Unión Verde vs. Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Seguí FBC - Cañadita
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Arsenal Blanco - Viale FBC
Atl. María Grande - Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 4
Juv. Sarmiento - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Dep. Bovril - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión Agrarios
Libre: Unión FC

