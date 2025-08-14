Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos

Te puede interesar

Lucas González: “Vine a Unión para sumar minutos y ganar experiencia” Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 12 de agosto de 2025 El defensor concordiense, de 21 años, afronta su primera temporada en Unión de Crespo, adonde llegó para sumar minutos y experiencia en la Liga de Paraná Campaña.

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 11 de agosto de 2025 Los equipos de Crespo obtuvieron victorias en esta segunda fecha del Fútbol Chacarero.