Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos

Juan Pablo Folmer: “Se renuevan las ganas y la ilusión de volver a competir con Unión”
El capitán del “Verde” palpita el debut en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, este miércoles 13 de agosto ante Ciclista.
Durante el sábado 9 de agosto, se desarrolló el segundo capítulo del Torneo Clausura para las categorías formativas.Deportes14 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Las divisionales Sub 11, Sub 13 y Sub 15, tuvieron acción con la segunda fecha del Torneo Clausura, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, los resultados de la jornada.
Categoría Sub 11
Zona 1
Unión Verde 0-3 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-5 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Sarmiento Blanco 4-1 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-5 Unión Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Atl. María Grande 1-2 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-10 Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 4
Independiente FBC 0-3 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 0-2 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Sauce de Luna 0-1 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 1-3 Unión FC
Libre: Juv. Unida
Categoría Sub 13
Zona 1
Unión Verde 2-3 Cultural Celeste
Arsenal Verde 0-1 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Sarmiento Blanco 9-0 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-2 Unión Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Atl. María Grande 2-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-10 Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 4
Independiente FBC 3-0 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 1-4 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Sauce de Luna 0-2 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 3-0 Unión FC
Libre: Juv. Unida
Categoría Sub 15
Zona 1
Unión Verde 2-1 Cultural Celeste
Arsenal Verde 1-1 Sarmiento Rojo
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Sarmiento Blanco 3-0 Seguí FBC
Deportivo Tabossi 0-5 Unión Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Atl. María Grande 0-1 Arsenal Blanco
Unión de Viale 0-7 Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 4
Independiente FBC 0-0 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Sauce de Luna 0-1 Deportivo Bovril
Unión Agrarios 2-3 Unión FC
Libre: Juv. Unida
Posiciones
Categoría Sub 11
Zona 1
Cultural Celeste 6
Sarmiento Rojo 6
Cultural Blanco 0
Unión Verde 0
Arsenal Verde 0
Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Seguí FBC 3
Dep. Tabossi 0
Cañadita 0
Zona 3
Arsenal Blanco 6
Litoral 3
Viale FBC 3
Atl. María Grande 0
Unión de Viale 0
Zona 4
Juv. Sarmiento 6
Atl. Hernandarias 6
Independiente FBC 0
Atl. Hasenkamp 0
Dep. Tuyango 0
Zona 5
Unión Agrarios 3
Unión FC 3
Juv. Unida 3
Dep. Bovril 3
Sauce de Luna 0
Sub 13
Zona 1
Cultural Celeste 4
Cultural Blanco 3
Sarmiento Rojo 3
Arsenal Verde 1
Unión Verde 0
Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Dep. Tabossi 3
Cañadita 0
Seguí FBC 0
Zona 3
Litoral 6
Arsenal Blanco 3
Atl. María Grande 3
Viale FBC 0
Unión de Viale 0
Zona 4
Independiente FBC 3
Atl. Hasenkamp 3
Atl. Hernandarias 3
Dep. Tuyango 1
Juv. Sarmiento 1
Zona 5
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 4
Juv. Unida 3
Sauce de Luna 0
Unión FC 0
Categoría Sub 15
Zona 1
Cultural Celeste 3
Cultural Blanco 3
Unión Verde 3
Sarmiento Rojo 1
Arsenal Verde 1
Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 3
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0
Cañadita 0
Zona 3
Litoral 6
Arsenal Blanco 6
Atl. María Grande 0
Viale FBC 0
Unión de Viale 0
Zona 4
Dep. Tuyango 6
Atl. Hasenkamp 1
Independiente FBC 1
Juv. Sarmiento 1
Atl. Hernandarias 1
Zona 5
Unión FC 6
Dep. Bovril 4
Unión Agrarios 1
Sauce de Luna 0
Juv. Unida 0
Próxima fecha (3°)
Zona 1
Cultural Celeste - Cultural Blanco
Unión Verde vs. Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo
Zona 2
Seguí FBC - Cañadita
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco
Zona 3
Arsenal Blanco - Viale FBC
Atl. María Grande - Unión de Viale
Libre: Litoral
Zona 4
Juv. Sarmiento - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias
Zona 5
Dep. Bovril - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión Agrarios
Libre: Unión FC
El capitán del “Verde” palpita el debut en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, este miércoles 13 de agosto ante Ciclista.
El defensor concordiense, de 21 años, afronta su primera temporada en Unión de Crespo, adonde llegó para sumar minutos y experiencia en la Liga de Paraná Campaña.
El Millonario enfrentará el jueves 28 de agosto al Tatengue en Mendoza en un mes cargado de actividad para los de Núñez.
La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en Lima. La Conmebol habría elegido a Perú para evitar a Brasil y Uruguay por las denuncias de racismo.
Los equipos de Crespo obtuvieron victorias en esta segunda fecha del Fútbol Chacarero.
Se disputaron los partidos correspondientes a las categorías teloneras a la primera división en el Fútbol Chacarero.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Un vecino de Concordia falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba conexiones clandestinas en una vivienda. Detalles del caso y a las actuaciones judiciales ordenadas por la Fiscalía.
Este miércoles a las 20:00, será abordado un temario cuyos proyectos fueron analizados en comisión.
Los choferes, uno de Mendoza y el otro de Buenos Aires, quedaron internados en el hospital San Antonio de Gualeguay. Los camiones tras chocar volcaron.