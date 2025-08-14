Plus en Vivo

Delincuentes golpearon y maniataron a un adulto mayor para robarle en Viale

Un hombre mayor fue edad fue golpeado por delincuentes que ingresaron a su casa durante la noche. El caso provocó mucha preocupación en la comunidad.

Policiales/Judiciales14 de agosto de 2025
Un jubilado domiciliado en la ciudad de Viale fue brutalmente golpeado y atado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda para robarle sus pertenencias. El hecho es investigado por la Policía, pero por el momento no hay detenido.

El violento hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Ramírez y generó gran preocupación en la comunidad, informó el sitio DZnoticias de esa localidad de Paraná Campaña.

Gentileza: Dz Noticias
Gentileza: Dz Noticias

Según trascendió, los atacantes ingresaron durante la noche, sorprendiendo a la víctima, dentro de su casa. Tras reducirlo con golpes y maniatarlo, revisaron cada ambiente en busca de objetos de valor.

El hombre tras ser golpeado pidió ayuda, ya que tiene la movilidad reducida porque hace unos años le amputaron una pierna por un problema de salud.

