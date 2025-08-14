Delincuentes golpearon y maniataron a un adulto mayor para robarle en Viale

Atraparon a un delincuente que salió a robar con una pistola de juguetePoliciales/Judiciales14 de agosto de 2025
El delincuente había trepado hasta la planta alta de una vivienda e ingresó a robar. La Policía logró detenerlo cuando bajó.
Un hombre mayor fue edad fue golpeado por delincuentes que ingresaron a su casa durante la noche. El caso provocó mucha preocupación en la comunidad.Policiales/Judiciales14 de agosto de 2025
Un jubilado domiciliado en la ciudad de Viale fue brutalmente golpeado y atado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda para robarle sus pertenencias. El hecho es investigado por la Policía, pero por el momento no hay detenido.
El violento hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Ramírez y generó gran preocupación en la comunidad, informó el sitio DZnoticias de esa localidad de Paraná Campaña.
Según trascendió, los atacantes ingresaron durante la noche, sorprendiendo a la víctima, dentro de su casa. Tras reducirlo con golpes y maniatarlo, revisaron cada ambiente en busca de objetos de valor.
El hombre tras ser golpeado pidió ayuda, ya que tiene la movilidad reducida porque hace unos años le amputaron una pierna por un problema de salud.
Los choferes, uno de Mendoza y el otro de Buenos Aires, quedaron internados en el hospital San Antonio de Gualeguay. Los camiones tras chocar volcaron.
Un vecino de Concordia falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba conexiones clandestinas en una vivienda. Detalles del caso y a las actuaciones judiciales ordenadas por la Fiscalía.
Una joven denunció que su hermana y unos hombres intentaron llevarla por la fuerza utilizando un cuchillo y una botella. La Policía de Paraná detuvo a tres personas y secuestró los elementos utilizados.
Ocurrió este lunes pasada la hora 17.00 en Reibel y 13 del Norte, Concepción del Uruguay.
En un procedimiento en zona rural de Hasenkamp, la policía arrestó a dos hombres, de 20 y 33 años, buscados por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el allanamiento, secuestraron dólares y pesos.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Este miércoles a las 20:00, será abordado un temario cuyos proyectos fueron analizados en comisión.
