Paraná Campaña: Sarmiento ganó y se subió a lo más alto

Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.

Deportes19 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
sarmiento-femenino-abril-2025

Durante el pasado sábado 16 de agosto, se disputó el tercer episodio correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, destinado a la rama femenina. En el estadio “Don César Bione”, el plantel del Club Atlético Sarmiento recibió a Deportivo Tabossi.

Fue victoria del conjunto local por 3-0 con goles de Priscila Ulrich por duplicado y Xiomara Espíndola. Con este resultado, Sarmiento trepa a la cima de la tabla junto a Unión, en la previa del clásico crespense que se disputará el próximo sábado en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, en el marco de la cuarta fecha del torneo. 

Para el “Decano” jugaron: Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Xiomara Antivero, Xiomara Espíndola, Carolina Deniz, Soledad Méndez, Melani Martínez, Evelyn Espíndola, Georgina, Bernhardt, Nicole Schmidt, Priscila Ulrich, Ludmila Schmidt, Morena Vergara, Evelin Kappes, Victoria Abt y Milagros Soria. DT: Darío Altamirano

En el otro partido de la zona 1, se disputó una nueva edición del clásico seguiense. En cancha de Seguí FBC, el local y Cañadita igualaron sin goles. Mientras que Unión quedó libre. 

Otros resultados

Zona 2
Arsenal 0-2 Viale FBC
Atl. María Grande 5-0 Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 3
Independiente FBC 0-1 Dep. Tuyango
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4
Dep. Bovril 2-2 Juv. Unida
Sauce de Luna 0-1 Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Unión 6
Sarmiento 6
Dep. Tabossi 3
Cañadita Central 1
Seguí FBC 1

Zona 2
Litoral 6
Atl. María Grande 6
Arsenal 3
Viale FBC 3
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 9
Independiente FBC 3
Atl. Hernandarias 0
Juv. Sarmiento 0

Zona 4
Unión Agrarios 7
Unión FC 4
Dep. Bovril 2
Juv. Unida 1
Sauce de Luna 1

Próxima Fecha (4°)

Zona 1
Unión - Sarmiento
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Seguí FBC

Zona 2
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal

Zona 3
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

