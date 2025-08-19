Paraná Campaña: Sarmiento ganó y se subió a lo más alto

El voleibol crespense protagonista
Sigue la agenda deportiva de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Crespo, en diferentes certámenes de voleibol.
Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.Deportes19 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado 16 de agosto, se disputó el tercer episodio correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, destinado a la rama femenina. En el estadio “Don César Bione”, el plantel del Club Atlético Sarmiento recibió a Deportivo Tabossi.
Fue victoria del conjunto local por 3-0 con goles de Priscila Ulrich por duplicado y Xiomara Espíndola. Con este resultado, Sarmiento trepa a la cima de la tabla junto a Unión, en la previa del clásico crespense que se disputará el próximo sábado en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, en el marco de la cuarta fecha del torneo.
Para el “Decano” jugaron: Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Xiomara Antivero, Xiomara Espíndola, Carolina Deniz, Soledad Méndez, Melani Martínez, Evelyn Espíndola, Georgina, Bernhardt, Nicole Schmidt, Priscila Ulrich, Ludmila Schmidt, Morena Vergara, Evelin Kappes, Victoria Abt y Milagros Soria. DT: Darío Altamirano
En el otro partido de la zona 1, se disputó una nueva edición del clásico seguiense. En cancha de Seguí FBC, el local y Cañadita igualaron sin goles. Mientras que Unión quedó libre.
Zona 2
Arsenal 0-2 Viale FBC
Atl. María Grande 5-0 Unión de Viale
Libre: Litoral
Zona 3
Independiente FBC 0-1 Dep. Tuyango
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento
Zona 4
Dep. Bovril 2-2 Juv. Unida
Sauce de Luna 0-1 Unión Agrarios
Libre: Unión FC
Zona 1
Unión 6
Sarmiento 6
Dep. Tabossi 3
Cañadita Central 1
Seguí FBC 1
Zona 2
Litoral 6
Atl. María Grande 6
Arsenal 3
Viale FBC 3
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 9
Independiente FBC 3
Atl. Hernandarias 0
Juv. Sarmiento 0
Zona 4
Unión Agrarios 7
Unión FC 4
Dep. Bovril 2
Juv. Unida 1
Sauce de Luna 1
Zona 1
Unión - Sarmiento
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Seguí FBC
Zona 2
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal
Zona 3
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
