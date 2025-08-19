Paraná Campaña: Sarmiento ganó y se subió a lo más alto

Durante el pasado sábado 16 de agosto, se disputó el tercer episodio correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, destinado a la rama femenina. En el estadio “Don César Bione”, el plantel del Club Atlético Sarmiento recibió a Deportivo Tabossi.

Fue victoria del conjunto local por 3-0 con goles de Priscila Ulrich por duplicado y Xiomara Espíndola. Con este resultado, Sarmiento trepa a la cima de la tabla junto a Unión, en la previa del clásico crespense que se disputará el próximo sábado en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, en el marco de la cuarta fecha del torneo.

Para el “Decano” jugaron: Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Xiomara Antivero, Xiomara Espíndola, Carolina Deniz, Soledad Méndez, Melani Martínez, Evelyn Espíndola, Georgina, Bernhardt, Nicole Schmidt, Priscila Ulrich, Ludmila Schmidt, Morena Vergara, Evelin Kappes, Victoria Abt y Milagros Soria. DT: Darío Altamirano

En el otro partido de la zona 1, se disputó una nueva edición del clásico seguiense. En cancha de Seguí FBC, el local y Cañadita igualaron sin goles. Mientras que Unión quedó libre.

Otros resultados

Zona 2

Arsenal 0-2 Viale FBC

Atl. María Grande 5-0 Unión de Viale

Libre: Litoral

Zona 3

Independiente FBC 0-1 Dep. Tuyango

Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4

Dep. Bovril 2-2 Juv. Unida

Sauce de Luna 0-1 Unión Agrarios

Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1

Unión 6

Sarmiento 6

Dep. Tabossi 3

Cañadita Central 1

Seguí FBC 1

Zona 2

Litoral 6

Atl. María Grande 6

Arsenal 3

Viale FBC 3

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 9

Independiente FBC 3

Atl. Hernandarias 0

Juv. Sarmiento 0

Zona 4

Unión Agrarios 7

Unión FC 4

Dep. Bovril 2

Juv. Unida 1

Sauce de Luna 1

Próxima Fecha (4°)

Zona 1

Unión - Sarmiento

Cañadita - Dep. Tabossi

Libre: Seguí FBC

Zona 2

Viale FBC - Unión de Viale

Litoral - Atl. María Grande

Libre: Arsenal

Zona 3

Atl. Hernandarias - Independiente FBC

Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4

Juv. Unida - Unión Agrarios

Unión FC - Sauce de Luna

Libre: Dep. Bovril