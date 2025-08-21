Brote de gripe aviar obliga al Gobierno a suspender las exportaciones de productos avícolas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de gallinas ponedoras de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, tras la notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Inmediatamente, se activaron las medidas sanitarias correspondientes. Se estableció una Zona de Control Sanitario de 3 kilómetros alrededor del foco, con restricciones de movimiento y protocolos de bioseguridad, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros para monitoreo y rastrillaje epidemiológico. Las acciones incluyen el sacrificio de las aves afectadas, su disposición final y la limpieza y desinfección de las instalaciones.

El Senasa aclaró que la región afectada no constituye una zona de producción avícola significativa, por lo que el impacto productivo es limitado. A nivel internacional, Argentina notificará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones hacia países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad, entre ellos Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, los principales mercados del sector.

Pese a la suspensión temporal, el país podrá continuar comerciando con Estados que reconocen el esquema de zonificación y compartimentos libres de IAAP, lo que permite mantener parcialmente las exportaciones. Si no se registran nuevos brotes y transcurren al menos 28 días después del sacrificio y la desinfección del predio, Argentina podrá autodeclararse libre de la enfermedad ante la OMSA y reanudar plenamente el comercio internacional, publicó Ámbito.