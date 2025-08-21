El Senasa aclaró que la región afectada no constituye una zona de producción avícola significativa, por lo que el impacto productivo es limitado. A nivel internacional, Argentina notificará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones hacia países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad, entre ellos Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, los principales mercados del sector.
Brote de gripe aviar obliga al Gobierno a suspender las exportaciones de productos avícolas
Se activaron medidas sanitarias con zonas de control y vigilancia, y las autoridades prevén que la reapertura de exportaciones dependerá de que no surjan nuevos brotes en los próximos 28 días.Nacionales21 de agosto de 2025
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de gallinas ponedoras de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, tras la notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad.
Inmediatamente, se activaron las medidas sanitarias correspondientes. Se estableció una Zona de Control Sanitario de 3 kilómetros alrededor del foco, con restricciones de movimiento y protocolos de bioseguridad, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros para monitoreo y rastrillaje epidemiológico. Las acciones incluyen el sacrificio de las aves afectadas, su disposición final y la limpieza y desinfección de las instalaciones.
Pese a la suspensión temporal, el país podrá continuar comerciando con Estados que reconocen el esquema de zonificación y compartimentos libres de IAAP, lo que permite mantener parcialmente las exportaciones. Si no se registran nuevos brotes y transcurren al menos 28 días después del sacrificio y la desinfección del predio, Argentina podrá autodeclararse libre de la enfermedad ante la OMSA y reanudar plenamente el comercio internacional, publicó Ámbito.
En el primer semestre de este año, el sector exportó 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Como antecedente reciente, hace seis días se detectó un caso positivo de IAAP H5 en aves de traspatio en Arrecifes, pero esta situación no afecta el estatus sanitario del país ni condiciona las exportaciones comerciales.
Muerte súbita: en Argentina se estima que se producen 40.000 casos anualesNacionales21 de agosto de 2025
Del 21 al 27 de agosto se lleva a cabo la semana de concientización y prevención de la muerte súbita.
Fentanilo contaminado: detuvieron al empresario Ariel García Furfaro y a toda la cúpula del laboratorioNacionales21 de agosto de 2025
El dueño de HLB Pharma fue detenido por la PSA y Gendarmería en la causa que investiga 96 muertes. También apresaron a sus hermanos, su madre y directivos.
Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audiosNacionales21 de agosto de 2025
Diego Spagnuolo fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.
Diputados mantuvo el veto de Javier Milei al aumento para jubiladosNacionales20 de agosto de 2025
El oficialismo resistió y la oposición no logró los dos tercios para rechazar el veto presidencial. No prosperaron el aumento a las jubilaciones, un incremento al bono y la moratoria previsional.
El Congreso debatirá un proyecto para modificar el huso horario en Argentina: cómo sería el cambioNacionales20 de agosto de 2025
La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de emergencia en discapacidadNacionales20 de agosto de 2025
Fue con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. A esta hora, se debate el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.
Carlos Victorio Siegfried
Viajaban en el mismo auto, chocaron y el acompañante demandó al conductor: obtuvo una alta indemnizaciónInformación General20 de agosto de 2025
El acompañante no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. Aun así, la Justicia lo favoreció con un resarcimiento de más de 15 millones de pesos
Este domingo, gran festejo por el Día del Niño en Parque Evita
De 14:00 a 18:00 habrá juegos, variados espectáculos musicales, proyección de cine, paseo de emprendedores, sorteos y merienda. Organizadores detallaron los atractivos para toda la familia.
Jorge Soto, 65 años y un sueño en dos ruedas: recorrerá 1.600 km por Entre Ríos en bicicleta
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Detuvieron en Paraná al creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1Policiales/Judiciales20 de agosto de 2025
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.