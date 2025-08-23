Detectan tenencia ilegal de arma en el ejido de La Picada

Bajo la coordinación de la Brigada Abigeato Paraná, se desarrolló un Operativo "Campo Seguro", en conjunto con dotaciones de las Comisarías Villa Urquiza, La Picada, destacamento La Picada II y Paso de Las Piedras. Supo Estación Plus Crespo que en ese contexto y promediando las 22:30 de este viernes, detuvieron la marcha de un Renault 12, color blanco, que transitaba por un camino vecinal en el ejido de La Picada.

El conductor adujo que se dirigía a cazar y exhibió voluntariamente un arma de fuego. Se constató que no poseía documentación de propiedad de la misma ni revestía la calidad de Legítimo Usuario.

Ante las irregularidades advertidas, la Fiscal interviniente Dra. Mercedes Nin, dispuso la instrucción de un legajo por infracción al Art. 189 Bis del Código Penal Argentino. En consecuencia, se secuestró una escopeta de un caño calibre .12 y 10 cartuchos del mismo calibre.