Detectan tenencia ilegal de arma en el ejido de La Picada

Homicidio en Entre Ríos: murió un hombre y hay otro herido tras un tiroteoPoliciales/Judiciales23 de agosto de 2025
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.
Un hombre quedó imputado por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, después de no superar el control en Operativo Campo Seguro.Policiales/Judiciales23 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Bajo la coordinación de la Brigada Abigeato Paraná, se desarrolló un Operativo "Campo Seguro", en conjunto con dotaciones de las Comisarías Villa Urquiza, La Picada, destacamento La Picada II y Paso de Las Piedras. Supo Estación Plus Crespo que en ese contexto y promediando las 22:30 de este viernes, detuvieron la marcha de un Renault 12, color blanco, que transitaba por un camino vecinal en el ejido de La Picada.
El conductor adujo que se dirigía a cazar y exhibió voluntariamente un arma de fuego. Se constató que no poseía documentación de propiedad de la misma ni revestía la calidad de Legítimo Usuario.
Ante las irregularidades advertidas, la Fiscal interviniente Dra. Mercedes Nin, dispuso la instrucción de un legajo por infracción al Art. 189 Bis del Código Penal Argentino. En consecuencia, se secuestró una escopeta de un caño calibre .12 y 10 cartuchos del mismo calibre.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.
Ocurrió casi al amanecer de este sábado y la policía evidenció signos de alcoholización. Bomberos Voluntarios sumaron su asistencia.
Una moto sería el único vehículo partícipe. Los menores a bordo fueron auxiliados por la policía.
La búsqueda de testimonios y el exhaustivo rastrillaje y seguimiento de huellas, permitió establecer una hipótesis con alto grado de certeza. Los indicios colectados orientaban la presunción de autoría hacia ciudadanos del departamento Paraná.
El morador será penado por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841. Por la cantidad de ejemplares y el hallazgo de jaulas tramperas, no se descarta que sea con presuntos fines de comercialización.
Una camioneta llegó hasta una ciudad entrerriana, con la clásica comercialización. Un adulto mayor cayó en el ardid. ¿En qué consistía?
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
En la tarde de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Los Plátanos de la ciudad de Crespo.
Una camioneta llegó hasta una ciudad entrerriana, con la clásica comercialización. Un adulto mayor cayó en el ardid. ¿En qué consistía?