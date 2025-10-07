Acusado de cometer un secuestro virtual fue sobreseído tras un acuerdo con la víctima

El juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, dictó el sobreseimiento de Isaías Ezequiel Miguel, un vendedor de vehículos de 28 años, que en 2023 fue artífice de un secuestro virtual en la ciudad de Paraná. La resolución se basó en la extinción de la acción penal por conciliación, formalizada el pasado 12 de agosto. La causa fue investigada como estafa.

Miguel había sido investigado por su presunta participación en un hecho ocurrido el 13 de marzo de 2023, cuando una vecina de calle Intendente Bertozzi, recibió una llamada telefónica en la que le informaban que su nieta estaba secuestrada. Bajo presión, la víctima entregó una suma cercana a los 40 mil dólares, entre dinero en efectivo y joyas, a una persona que ingresó a su domicilio con un maletín negro.

El caso fue caratulado como estafa, en el marco de la causa investigada por la fiscal Jimena Ballesteros. La audiencia de sobreseimiento se celebró este lunes 6, con la presencia de la fiscal Sofía Patat y el defensor Claudio Berón. El imputado no asistió al acto porque vive en la ciudad de Mar del Plata desde 2014.

Según supo AHORA, el imputado que pertenece a la comunidad gitana y se dedica a la compra y venta de vehículos le entregó a la familia víctima una camioneta a modo de resarcimiento por el daño causado.

Durante la audiencia, se dejó constancia de que Miguel posee antecedentes penales, incluyendo una condena condicional de tres años. También se consignó que no sabe leer ni escribir y que tiene estudios primarios incompletos.

Como parte de la resolución, el juez dispuso el resguardo por un año de los efectos secuestrados en la causa. Si no son reclamados ni acreditados, serán decomisados y destruidos.