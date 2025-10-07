Acusado de cometer un secuestro virtual fue sobreseído tras un acuerdo con la víctima

El peor final: hallan sin vida a Daiana Mendieta
La comunidad de Mansilla atraviesa momentos de conmoción, ante el hallazgo de la joven de 22 años intensamente buscada. Las circunstancias conllevan una profunda investigación.
Isaías Miguel fue sobreseído en una causa por estafa tras alcanzar un acuerdo de conciliación con la víctima. El hecho había involucrado el robo de dinero y joyas mediante un “secuestro virtual”.Policiales/Judiciales07 de octubre de 2025
El juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, dictó el sobreseimiento de Isaías Ezequiel Miguel, un vendedor de vehículos de 28 años, que en 2023 fue artífice de un secuestro virtual en la ciudad de Paraná. La resolución se basó en la extinción de la acción penal por conciliación, formalizada el pasado 12 de agosto. La causa fue investigada como estafa.
Miguel había sido investigado por su presunta participación en un hecho ocurrido el 13 de marzo de 2023, cuando una vecina de calle Intendente Bertozzi, recibió una llamada telefónica en la que le informaban que su nieta estaba secuestrada. Bajo presión, la víctima entregó una suma cercana a los 40 mil dólares, entre dinero en efectivo y joyas, a una persona que ingresó a su domicilio con un maletín negro.
El caso fue caratulado como estafa, en el marco de la causa investigada por la fiscal Jimena Ballesteros. La audiencia de sobreseimiento se celebró este lunes 6, con la presencia de la fiscal Sofía Patat y el defensor Claudio Berón. El imputado no asistió al acto porque vive en la ciudad de Mar del Plata desde 2014.
Según supo AHORA, el imputado que pertenece a la comunidad gitana y se dedica a la compra y venta de vehículos le entregó a la familia víctima una camioneta a modo de resarcimiento por el daño causado.
Durante la audiencia, se dejó constancia de que Miguel posee antecedentes penales, incluyendo una condena condicional de tres años. También se consignó que no sabe leer ni escribir y que tiene estudios primarios incompletos.
Como parte de la resolución, el juez dispuso el resguardo por un año de los efectos secuestrados en la causa. Si no son reclamados ni acreditados, serán decomisados y destruidos.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal ratificó el rechazo a una medida dilatoria que habían presentado los abogados del ex senador y de su pareja, Iara Guinsel, en la causa que tramita su extradición a la Argentina
"Ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos“, indicó la Fiscal Emilce Reynoso, al dar cuenta que intentan establecer el vínculo que tenía la joven con el único arrestado en el caso.
Un productor rural de Colonia Merou, a 30 km de Paraná, denunció el robo de 43 vaquillonas de 200 kilos cada una. El perjuicio supera los 40 millones de pesos. La Brigada de Delitos Rurales investiga el hecho y analiza filmaciones y testimonios para esclarecer el robo.
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Una mujer de 80 años sufrió traumatismo de cráneo en un intento de asalto en su vivienda. Hay dos detenidos, uno de los cuales “es hijo de crianza” de la víctima.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.
