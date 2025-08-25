Crisis, disparo e intento de suicidio conmociona a la Policía de Entre Ríos

La vivienda de un suboficial fue escenario de un dramático hecho. Una situación de crisis derivó en que ambos estén peleando por su vida.

El policía se desempeña en la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental Gualeguaychú y si bien se encontraba franco, la guardia debió acudir hasta su domicilio particular, conjuntamente con el servicio de emergencias de la ciudad.

Estación Plus Crespo pudo conocer que los efectores de salud encontraron a la mujer con un impacto de arma de fuego, en la parte media superior del cuerpo; mientras que a poco de arribar la asistencia, el sargento se efectúa un disparo.

La esposa del funcionario debió ser intervenida quirúrgicamente, habida cuenta que la bala tuvo ingreso y egreso en la zona del tórax, causándole lesiones a nivel pulmonar y costal; no descartándose otros diagnósticos a confirmarse en esta jornada a través de los estudios complejos a los que será sometida tras superar las horas críticas de la operación.

El suboficial sufrió una grave lesión en la cabeza, más precisamente a nivel encefálico, hallándose con asistencia respiratoria mecánica.

Se aguarda la evolución clínica que ambos presenten durante la internación; mientras avanza la investigación judicial.