Crisis, disparo e intento de suicidio conmociona a la Policía de Entre Ríos

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario
Los Etchevehere enfrentarán un juicio por fraude en El Diario. El caso marca un quiebre en la historia de una familia símbolo del poder.
Un funcionario policial y su esposa se encuentran en terapia intensiva, en delicado estado de salud, producto del episodio protagonizado en la noche del domingo, en Gualeguaychú.
La vivienda de un suboficial fue escenario de un dramático hecho. Una situación de crisis derivó en que ambos estén peleando por su vida.
El policía se desempeña en la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental Gualeguaychú y si bien se encontraba franco, la guardia debió acudir hasta su domicilio particular, conjuntamente con el servicio de emergencias de la ciudad.
Estación Plus Crespo pudo conocer que los efectores de salud encontraron a la mujer con un impacto de arma de fuego, en la parte media superior del cuerpo; mientras que a poco de arribar la asistencia, el sargento se efectúa un disparo.
La esposa del funcionario debió ser intervenida quirúrgicamente, habida cuenta que la bala tuvo ingreso y egreso en la zona del tórax, causándole lesiones a nivel pulmonar y costal; no descartándose otros diagnósticos a confirmarse en esta jornada a través de los estudios complejos a los que será sometida tras superar las horas críticas de la operación.
El suboficial sufrió una grave lesión en la cabeza, más precisamente a nivel encefálico, hallándose con asistencia respiratoria mecánica.
Se aguarda la evolución clínica que ambos presenten durante la internación; mientras avanza la investigación judicial.
Un agente penitenciario de 45 años falleció tras un accidente de tránsito en la ruta 127, a 15 kilómetros de Federal. Fue tras el choque entre un auto y una moto. Es la sexagésima víctima en rutas entrerrianas en lo que va del año.
Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista de 18 años perdió el miembro superior derecho.
Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a nuestro país.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.
