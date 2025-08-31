Trágico accidente en Ruta 39: un hombre perdió la vida

Se estacionó en la banquina cuando el vehículo empezó a incendiarse
Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.
Se trata del conductor, quien resultó expulsado del vehículo durante el siniestro.Policiales/Judiciales31 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Un trágico siniestro vial se produjo en la madrugada de este domingo, en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, dejando como saldo a un hombre fallecido.
El hecho se registró a las 05:05, cuando un automóvil Chevrolet Vectra, por causas que se intentan establecer, despistó de la cinta asfáltica, confirmaron a Estación Plus Crespo. A raíz del impacto, el único ocupante del rodado fue expulsado del habitáculo, falleciendo en el lugar.
La víctima fue identificada como un ciudadano de 48 años de edad.
Inmediatamente, se hizo presente personal policial, médico de emergencias, ambulancia y personal de tránsito, quienes trabajaron y preservaron la escena. La Fiscalía en turno y la División de Criminalística realizaron las pericias correspondientes.
Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.
La colisión tuvo lugar en el acceso a Federación y se presume que el impacto fue frontal. Graves secuelas para uno de los conductores.
Se encontraba en un taller mecánico, pero terminó impactando contra el portón principal de la Escuela Juana Azurduy.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.
El abogado que representa a la familia de la beba cuyo cuerpo fue intercambiado por el de otra en el hospital Masvenat, calificó el lamentable episodio como “inhumano, escalofriante y macabro”. Los detalles del comienzo de la investigación.
Estaba siendo intensamente buscada. La justicia entrerriana abrió una investigación por autodeterminación.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.
Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.