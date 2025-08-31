Trágico accidente en Ruta 39: un hombre perdió la vida

Un trágico siniestro vial se produjo en la madrugada de este domingo, en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, dejando como saldo a un hombre fallecido.

El hecho se registró a las 05:05, cuando un automóvil Chevrolet Vectra, por causas que se intentan establecer, despistó de la cinta asfáltica, confirmaron a Estación Plus Crespo. A raíz del impacto, el único ocupante del rodado fue expulsado del habitáculo, falleciendo en el lugar.

La víctima fue identificada como un ciudadano de 48 años de edad.

Inmediatamente, se hizo presente personal policial, médico de emergencias, ambulancia y personal de tránsito, quienes trabajaron y preservaron la escena. La Fiscalía en turno y la División de Criminalística realizaron las pericias correspondientes.