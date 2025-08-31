Plus en Vivo

Trágico accidente en Ruta 39: un hombre perdió la vida

Se trata del conductor, quien resultó expulsado del vehículo durante el siniestro.

Policiales/Judiciales31 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20250831_085332

Un trágico siniestro vial se produjo en la madrugada de este domingo, en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, dejando como saldo a un hombre fallecido.

El hecho se registró a las 05:05, cuando un automóvil Chevrolet Vectra, por causas que se intentan establecer, despistó de la cinta asfáltica, confirmaron a Estación Plus Crespo. A raíz del impacto, el único ocupante del rodado fue expulsado del habitáculo, falleciendo en el lugar.

La víctima fue identificada como un ciudadano de 48 años de edad.

Inmediatamente, se hizo presente personal policial, médico de emergencias, ambulancia y personal de tránsito, quienes trabajaron y preservaron la escena. La Fiscalía en turno y la División de Criminalística realizaron las pericias correspondientes.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo