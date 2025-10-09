Brusco giro en el Femicidio de Daiana: cambió la causal de muerte

Fue detenido por desnudarse en el hospital de Viale
Un hombre tuvo un comportamiento violento y repudiable en el sector de internación del efector de salud. Rápida intervención policial.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.Policiales/Judiciales09 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El cuerpo de Daiana Mendieta fue sometido a una autopsia en la jornada de este jueves 9 de octubre, en Oro Verde. Los primeros datos que arroja el procedimiento científico, corroboran que la joven tuvo un traumatismo de cráneo provocado por un golpe contundente, con elemento punzante, precisaron a Estación Plus Crespo.
El orificio provocado durante la agresión, es de un tamaño muy pequeño, generador de una lesión en la parte de atrás de la cabeza. Según trascendió, la ínfima dimensión es lo que habría llevado a confundir la secuela con un disparo de arma de fuego. Al margen de los argumentos, judicialmente implica un replanteo significativo de las aristas de la hipótesis.
La modificación de la causal de muerte es sustancial en la Investigación Penal Preparatoria, habida cuenta que los elementos secuestrados no se corresponden en principio con el tipo de lesión que terminó con la vida de Daiana. Supo Estación Plus Crespo que atento a ello, se espera que en las próximas horas se lleven adelante nuevos allanamientos.
Asimismo, con el resultado de la autopsia, el hombre detenido -momentáneamente- se aleja de ser alcanzado por la imputación de Femicidio.
No prosperó la presentación de su abogado. El hombre permanecerá tres meses privado de su libertad por Resistencia a la Autoridad, durante un allanamiento llevado adelante durante la búsqueda de Daiana.
Personal policial de la ciudad de Gualeguay detuvo a cinco personas, dos de ellas mujeres, por venta de drogas al menudeo.
Daiana Mendieta, de 22 años, fue hallada asesinada dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla. El principal sospechoso, Gustavo Brondino mantenía una relación con la joven y, según su entorno, era controlador con ella.
"Están las condiciones para pedir la elevación a Juicio", anticipó el abogado de la víctima, Martín Jáuregui. Pese a las reiteradas cirugías, no se pudo revertir la grave secuela. "Tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas", precisó sobre la instancia que desembocaría en un efectivo policial en el banquillo.
Un hombre de 41 años se asentó en una vecina provincia para escabullirse de la justicia. Pero la Policía investigó hasta dar con su paradero.
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.
Tuvieron cinco aciertos en el sorteo Siempre Sale, que repartió millones entre jugadas confeccionadas en 10 provincias argentinas. Todos los números.
Ián Pastori, integrante del grupo Los Amigos del Campito de Crespo, expresó su tristeza por la muerte del reconocido director técnico. Con apenas 9 años, compartió un mensaje cargado de afecto y admiración hacia el histórico entrenador.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.