Brusco giro en el Femicidio de Daiana: cambió la causal de muerte

La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.

El cuerpo de Daiana Mendieta fue sometido a una autopsia en la jornada de este jueves 9 de octubre, en Oro Verde. Los primeros datos que arroja el procedimiento científico, corroboran que la joven tuvo un traumatismo de cráneo provocado por un golpe contundente, con elemento punzante, precisaron a Estación Plus Crespo.

El orificio provocado durante la agresión, es de un tamaño muy pequeño, generador de una lesión en la parte de atrás de la cabeza. Según trascendió, la ínfima dimensión es lo que habría llevado a confundir la secuela con un disparo de arma de fuego. Al margen de los argumentos, judicialmente implica un replanteo significativo de las aristas de la hipótesis.

La modificación de la causal de muerte es sustancial en la Investigación Penal Preparatoria, habida cuenta que los elementos secuestrados no se corresponden en principio con el tipo de lesión que terminó con la vida de Daiana. Supo Estación Plus Crespo que atento a ello, se espera que en las próximas horas se lleven adelante nuevos allanamientos.

Asimismo, con el resultado de la autopsia, el hombre detenido -momentáneamente- se aleja de ser alcanzado por la imputación de Femicidio. 

Entrerriana quedó sin caminar tras una agresión policial: encaminan el pedido de Juicio

"Están las condiciones para pedir la elevación a Juicio", anticipó el abogado de la víctima, Martín Jáuregui. Pese a las reiteradas cirugías, no se pudo revertir la grave secuela. "Tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas", precisó sobre la instancia que desembocaría en un efectivo policial en el banquillo.

