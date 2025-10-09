Brusco giro en el Femicidio de Daiana: cambió la causal de muerte

El cuerpo de Daiana Mendieta fue sometido a una autopsia en la jornada de este jueves 9 de octubre, en Oro Verde. Los primeros datos que arroja el procedimiento científico, corroboran que la joven tuvo un traumatismo de cráneo provocado por un golpe contundente, con elemento punzante, precisaron a Estación Plus Crespo.

El orificio provocado durante la agresión, es de un tamaño muy pequeño, generador de una lesión en la parte de atrás de la cabeza. Según trascendió, la ínfima dimensión es lo que habría llevado a confundir la secuela con un disparo de arma de fuego. Al margen de los argumentos, judicialmente implica un replanteo significativo de las aristas de la hipótesis.

La modificación de la causal de muerte es sustancial en la Investigación Penal Preparatoria, habida cuenta que los elementos secuestrados no se corresponden en principio con el tipo de lesión que terminó con la vida de Daiana. Supo Estación Plus Crespo que atento a ello, se espera que en las próximas horas se lleven adelante nuevos allanamientos.

Asimismo, con el resultado de la autopsia, el hombre detenido -momentáneamente- se aleja de ser alcanzado por la imputación de Femicidio.