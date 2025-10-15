Plus en Vivo

Investigan una sustracción en una vivienda de Barrio Norte

"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.

Crespo15 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Ni bien radicada la denuncia por los propietarios de la vivienda, efectivos policiales comenzaron a desandar las tareas de campo que permitan orientar la hipótesis que conduzca al/los autor/es.

Al respecto, el Crio. Ppal. Daniel Roldán, indicó a Estación Plus Crespo que "el hecho delictivo se perpetró en una vivienda de Barrio Norte de esta ciudad, en horas de la siesta y en circunstancias en que el inmueble se hallaba sin moradores. Al llegar los dueños de casa, advirtieron la faltante de dinero y formalizaron la denuncia".

Durante el relevamiento policial de la escena, "se pudo establecer que los daños son escasos en el interior del domicilio. Ingresan y se circunscribe a la búsqueda de dinero en una habitación", comentó el Jefe.

"Personal del Área de Investigaciones de esta dependencia está enfocado en poder esclarecer el robo", afirmó el funcionario policial y agregó: "Se han estado buscando registros fílmicos, chequeándose las imágenes colectadas, en busca de alguna situación que sea atribuíble al hecho referenciado. También se le dió intervención al gabinete de la Dirección General de Policía Científica, que trabajó en el lugar con diligencias periciales. Vamos por el buen camino, avanzando. Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución".

