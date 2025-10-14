Plus en Vivo

Daños totales por incendio en un galpón urbano

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.

Crespo14 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Minutos después de las 22:00 de este martes 14, el cuartel local recepcionó un pedido de presencia, en una finca de inmediaciones a Minguillón y Lavalle.

La intervenció refería a un incendio estructural, sobre el cual se precisó a Estación Plus Crespo: "Al arribar al lugar, se constató que se trataba de un galpón domiciliario, el cual presentaba un foco ígneo generalizado en su interior".

Acudieron 15 bomberos, en autobombas y cisternas. "Se procedió a realizar tareas de combate del fuego, mediante líneas de ataque directas y enfriamiento de las estructuras comprometidas, evitando la propagación hacia edificaciones linderas", puntualizaron desde la entidad de emergencia.

Una vez controlado el siniestro, los bomberos "llevaron a cabo tareas de remoción y enfriamiento de materiales combustibles, logrando la completa extinción del incendio".

Lamentablemente, los daños fueron totales en el interior del galpón y parte de su estructura; destacándose igualmente, que no se registraron personas lesionadas ni afectadas.

