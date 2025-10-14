Daños totales por incendio en un galpón urbano

Minutos después de las 22:00 de este martes 14, el cuartel local recepcionó un pedido de presencia, en una finca de inmediaciones a Minguillón y Lavalle.

La intervenció refería a un incendio estructural, sobre el cual se precisó a Estación Plus Crespo: "Al arribar al lugar, se constató que se trataba de un galpón domiciliario, el cual presentaba un foco ígneo generalizado en su interior".

Acudieron 15 bomberos, en autobombas y cisternas. "Se procedió a realizar tareas de combate del fuego, mediante líneas de ataque directas y enfriamiento de las estructuras comprometidas, evitando la propagación hacia edificaciones linderas", puntualizaron desde la entidad de emergencia.

Una vez controlado el siniestro, los bomberos "llevaron a cabo tareas de remoción y enfriamiento de materiales combustibles, logrando la completa extinción del incendio".

Lamentablemente, los daños fueron totales en el interior del galpón y parte de su estructura; destacándose igualmente, que no se registraron personas lesionadas ni afectadas.