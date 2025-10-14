Daños totales por incendio en un galpón urbano

Crespo: Despojan de armas a un hogar con conflictos familiares
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.Crespo14 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Minutos después de las 22:00 de este martes 14, el cuartel local recepcionó un pedido de presencia, en una finca de inmediaciones a Minguillón y Lavalle.
La intervenció refería a un incendio estructural, sobre el cual se precisó a Estación Plus Crespo: "Al arribar al lugar, se constató que se trataba de un galpón domiciliario, el cual presentaba un foco ígneo generalizado en su interior".
Acudieron 15 bomberos, en autobombas y cisternas. "Se procedió a realizar tareas de combate del fuego, mediante líneas de ataque directas y enfriamiento de las estructuras comprometidas, evitando la propagación hacia edificaciones linderas", puntualizaron desde la entidad de emergencia.
Una vez controlado el siniestro, los bomberos "llevaron a cabo tareas de remoción y enfriamiento de materiales combustibles, logrando la completa extinción del incendio".
Lamentablemente, los daños fueron totales en el interior del galpón y parte de su estructura; destacándose igualmente, que no se registraron personas lesionadas ni afectadas.
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Será este miércoles 15 de octubre. Disertará la psicóloga y docente Paula Martínez, co-coordinadora de la Red Argentina de Suicidología. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 198 extendió la invitación a toda la población.
Durante estos días se congregan en la institución artistas de diversas disciplinas, y se concretan talleres, conversatorios, murales, exposiciones y espectáculos. Se realizará la 4ta Peña folklórica “Profesor Walter Heinze”.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Con un mensaje de fe, arte y simbolismo, el grupo bíblico La Higuera, de la ciudad de Tandil, visitó Crespo para ofrecer una charla sobre teatro bíblico y presentar la obra “Mama Antula vuelve en el tiempo”, inspirada en la vida de la primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa.
La institución desarrolló una jornada especial en honor a los jubilados del Agrícola Regional y adelantó que el encuentro se replicará anualmente.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Así lo expresó el ministro de Seguridad y Justicia, que junto al Jefe de Policía, viajaron a la zona del terrible hallazgo, cercano a un balneario.
El participante cuya historia de superación fue protagonista del certamen, se consagró como el nuevo campeón.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
El niño ya no está en Entre Ríos y el femicida aguarda una comisión especial que lo llevará ante la Justicia cordobesa.