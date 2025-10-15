Crespo: Practican pericias tras una denuncia por Abuso Sexual

Dotaciones policiales desplegaron un allanamiento enmarcado en una causa de acción privada. Con los recaudos del caso, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Rondán, indicó a Estación Plus Crespo: "El viernes se llevó adelante un procedimiento en esta jurisdicción, con intervención de personal de las Secciones Planimetría y Fotografía de la Dirección General de Policía Científica. Tras una búsqueda coordinada por esta dependencia, se efectuaron diligencias periciales; y asimismo, en la vivienda se encontró material estupefaciente, por lo que se comunicó la situación a la Fiscalía, dándosele intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas. Se procedió al secuestro de los elementos de sospecha y serán examinados por las áreas inherentes, para elevarse oportunamente el informe correspondiente".

En cuanto a la presunción de Abuso Sexual, Roldán hizo saber que "no ocurrió en la vía pública, sino que los hechos relatados por la víctima se contextualizan en un domicilio. Incluso la denuncia fue radicada directamente en la sede de Fiscalía de Paraná".

Finalmente, sostuvo que "el hecho de instancia privada se está trabajando, se está investigando conforme los lineamientos de la justicia", aseguró.