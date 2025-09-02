La selección argentina ya se entrenó con la mirada puesta en Venezuela y Ecuador

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025Deportes02 de septiembre de 2025
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.Deportes02 de septiembre de 2025
La Selección argentina tuvo este lunes el primer entrenamiento de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará este jueves a Venezuela y el martes 9 de septiembre a Ecuador.
Si bien todavía resta que varios nombres de la prestigiosa lista que entregó Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, lleguen al país, algunos de ellos protagonizaron la primera práctica en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.
Algunos futbolistas que arribaron el domingo al país pudieron realizar trabajos dentro del campo de juegos, mientras que los que fueron aterrizando en la jornada del lunes, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul -disputaron la final de la Leagues Cup con el Inter Miami con derrota 3-0 ante el Seattle Sounders- presenciaron la misma desde un costado, entre risas y mates.
Más adelante, se sumaron a la concentración Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Por otro lado, se espera que tanto Emiliano Martínez como Nicolás González, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, lleguen al país para la práctica del martes.
Argentina recibirá a la “Vinotinto” el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20:00, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.
River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 15 puntos. GOLES.
Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Un insólito episodio se registró en el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis: una persona fue captada caminando. El Ente Subfluvial y su protocolo.
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.