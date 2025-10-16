Cuándo se jugará el partido entre Barracas Central y Boca

El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, podría jugarse el viernes 24 de octubre o el lunes 27, en la previa o tras el fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26.

Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.

Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.

De hecho el viernes 24 Independiente y Platense recuperarán el partido que adeudan debido a la suspensión por los hechos de violencia ocurridos en el Libertadores de América durante el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mismo caso para el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, que fue suspendido en el entretiempo por una fuerte tormenta en Junín.

Ese día también se disputará el encuentro entre River e Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y el jueves 23 harán lo propio Argentinos Juniors y Belgrano por el otro lado de la llave.

Con los dos equipos igualados en 17 puntos (Boca con mejor diferencia de gol), el partido que se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia será clave para la posición de ambos equipos en la tabla de la Zona A. Actualmente, los de La Ribera marchan cuartos, mientras que los comandados por Rubén Darío Insua ocupan la sexta posición.

Además, ambos se están jugando la clasificación a las copas internacionales del año que viene. El Xeneize lucha por los dos primeros puestos de la tabla anual, que otorgan un boleto directo hacia la fase de grupos de la próxima Libertadores; mientras que el Guapo hoy es el último de los clasificados a la Sudamericana.

Así queda el calendario de Boca para el final de la fase regular del Torneo Clausura

Fecha 13 – Belgrano (L) – Sábado 18 de octubre a las 18.00.

Postergado fecha 12 – Barracas Central (V) – Viernes 24 o lunes 26 de octubre con horario a confirmar.

Fecha 14 – Estudiantes (V) – Fin de semana del 2 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.

Fecha 15 – River (L) – Fin de semana del 9 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.