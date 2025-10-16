Cuándo se jugará el partido entre Barracas Central y Boca

Básquetbol: Unión volvió al triunfo ante Patronato
Con una contundente actuación, los conducidos por Marco Percara vencieron al Rojinegro 90-74 por la 10° fecha de la APB.
El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se podría jugar el viernes o el lunes.
El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, podría jugarse el viernes 24 de octubre o el lunes 27, en la previa o tras el fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26.
Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.
De hecho el viernes 24 Independiente y Platense recuperarán el partido que adeudan debido a la suspensión por los hechos de violencia ocurridos en el Libertadores de América durante el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mismo caso para el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, que fue suspendido en el entretiempo por una fuerte tormenta en Junín.
Ese día también se disputará el encuentro entre River e Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y el jueves 23 harán lo propio Argentinos Juniors y Belgrano por el otro lado de la llave.
Con los dos equipos igualados en 17 puntos (Boca con mejor diferencia de gol), el partido que se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia será clave para la posición de ambos equipos en la tabla de la Zona A. Actualmente, los de La Ribera marchan cuartos, mientras que los comandados por Rubén Darío Insua ocupan la sexta posición.
Además, ambos se están jugando la clasificación a las copas internacionales del año que viene. El Xeneize lucha por los dos primeros puestos de la tabla anual, que otorgan un boleto directo hacia la fase de grupos de la próxima Libertadores; mientras que el Guapo hoy es el último de los clasificados a la Sudamericana.
Fecha 13 – Belgrano (L) – Sábado 18 de octubre a las 18.00.
Postergado fecha 12 – Barracas Central (V) – Viernes 24 o lunes 26 de octubre con horario a confirmar.
Fecha 14 – Estudiantes (V) – Fin de semana del 2 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.
Fecha 15 – River (L) – Fin de semana del 9 de noviembre. Fecha y hora a confirmar.
El equipo crespense se impuso con autoridad por 90 a 74 ante Patronato. Manuel Robles destacó la efectividad ofensiva del equipo, aunque reconoció que deberán ajustar en defensa para sostener el nivel en lo que resta del torneo de la APB.
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la ´Albiceleste´ ganó con el gol de Mateo Silvetti.
Las tres categorías juveniles del “Celeste” tuvieron actividad en el marco de una nueva fecha del Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana.
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los "Cafeteros" eliminaron a España.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.
Ningún apostador logró quedarse con los pozos millonarios principales del Quini 6 en el sorteo de este miércoles 15 de octubre, según informó la Lotería de Santa Fe. Los números.