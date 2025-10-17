Paraná Campaña: cronograma de partidos del fin de semana

Básquet Femenino: Unión ganó y es líder
Por una nueva fecha de la Asociación Paranaense, el plantel del “Verde” venció a Estudiantes como visitante por 51-45 y comparte el liderazgo junto al equipo capitalino.
Durante este sábado 18 y domingo 19 se desarrollarán los partidos de la última fecha en la fase regular de los más chicos y la primera femenina, mientras que las categorías mayores jugarán los cuartos de final.Deportes17 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Zona 1
Cultural Blanco - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Arsenal Verde
Zona 2
Unión Blanco - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 3
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal Blanco
Libre: Unión de Viale
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libre: Dep. Tuyango
Zona 5
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna
Libre: Unión Agrarios
Zona 1
Unión - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.
Zona 4
Juv. Unida - Sauce de Luna
Unión FC - Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios
Primera División
Viale FBC - Cultural
Juv. Sarmiento - Sarmiento
Unión - Cañadita
Unión Agrarios - Litoral
Sub 20
Atl. María Grande - Unión
Cultural - Independiente FBC
Litoral - Cañadita
Arsenal - Viale FBC
Sub 17
Unión - Dep. Tabossi
Atl. María Grande - Cultural
Sarmiento - Viale FBC
Litoral - Arsenal
