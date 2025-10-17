Plus en Vivo

Paraná Campaña: cronograma de partidos del fin de semana

Durante este sábado 18 y domingo 19 se desarrollarán los partidos de la última fecha en la fase regular de los más chicos y la primera femenina, mientras que las categorías mayores jugarán los cuartos de final.

17 de octubre de 2025
Sábado 18 de octubre - Sub 11, Sub 13 y Sub 15 (10° fecha)

Zona 1
Cultural Blanco - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Unión Blanco - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal Blanco
Libre: Unión de Viale

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna
Libre: Unión Agrarios

Sábado 18 de octubre - Primera División Femenina (10° fecha)

Zona 1
Unión - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi

Zona 2
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal
Libre: Unión de Viale

Zona 3
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango. 

Zona 4
Juv. Unida - Sauce de Luna
Unión FC - Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios

Domingo 19 de octubre (Categorías mayores - Cuartos de final)

Primera División

Viale FBC - Cultural
Juv. Sarmiento - Sarmiento
Unión - Cañadita
Unión Agrarios - Litoral

Sub 20

Atl. María Grande - Unión
Cultural - Independiente FBC
Litoral - Cañadita
Arsenal - Viale FBC

Sub 17

Unión - Dep. Tabossi
Atl. María Grande - Cultural
Sarmiento - Viale FBC
Litoral - Arsenal

