Paraná Campaña: cronograma de partidos del fin de semana

Básquet Femenino: Unión ganó y es líder Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 17 de octubre de 2025 Por una nueva fecha de la Asociación Paranaense, el plantel del “Verde” venció a Estudiantes como visitante por 51-45 y comparte el liderazgo junto al equipo capitalino.

Cuándo se jugará el partido entre Barracas Central y Boca Deportes 16 de octubre de 2025 El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se podría jugar el viernes o el lunes.

Básquetbol: Unión volvió al triunfo ante Patronato Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 16 de octubre de 2025 Con una contundente actuación, los conducidos por Marco Percara vencieron al Rojinegro 90-74 por la 10° fecha de la APB.

Robles: “Somos un equipo con mucho gol y hoy lo aprovechamos” Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 16 de octubre de 2025 El equipo crespense se impuso con autoridad por 90 a 74 ante Patronato. Manuel Robles destacó la efectividad ofensiva del equipo, aunque reconoció que deberán ajustar en defensa para sostener el nivel en lo que resta del torneo de la APB.