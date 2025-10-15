Hockey Sobre Césped: nueva presentación de Cultural

La Asociación Deportiva y Cultural presentó sus tres planteles juveniles en una nueva fecha del Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana de Hockey Sobre Césped. La actividad se desarrolló en las instalaciones de Capibá de Paraná.

En categoría Sub 12, Cultural cayó 2-0 frente a Unión Hockey Club de Alcaraz. El plantel estuvo integrado por: Brenda Fussi, Ana Paula Cuesta, Isabella Grecco, Isabella Derfler, Ana Paula Franck, Paula Hass, Chiara Chapino, Valentina Grecco, Francisco Palladini y Katia Pretz. DT: Isabella Derfler.

Plantel Sub 16

La divisional Sub 14 de la entidad crespense fue rival de 25 de Mayo de Victoria y obtuvo el triunfo por 3-0 con un doblete de Martina Jacob y el gol restante de Maitena Contreras. Para Cultural, jugaron: Isabella Manucci, Maitena Contreras, Albertina Dubs, Juana Moreno, Sofía Gassmann, Maitena Schmidt, Melany Müller, Alma Schoenfeld, Martina Jacob, Valentina Grecco, Constanza Marche, Tatiana Barbieri, Alma Nicend, Katia Pretz y Daia Berón. DT: Matías Rodríguez.

Por su parte, las chicas del plantel Sub 16 fueron rivales de Unión Hockey Club de Alcaraz e igualaron 1-1. El gol de las crespenses fue obra de Agustina Heffele. El equipo conducido por Victoria Soto contó con: Isabella Manucci, Constanza Marche, Agustina Heffele, Caterina Eder, Alma Nicend, Albertina Dubs, Gimena Canga, Isabella Alva, Eugenia Folmer, Martina Jacob, Mía Nichea y Angelina Müller.