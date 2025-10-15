Hockey Sobre Césped: nueva presentación de Cultural

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección ArgentinaDeportes15 de octubre de 2025
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.
Las tres categorías juveniles del “Celeste” tuvieron actividad en el marco de una nueva fecha del Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana.Deportes15 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La Asociación Deportiva y Cultural presentó sus tres planteles juveniles en una nueva fecha del Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana de Hockey Sobre Césped. La actividad se desarrolló en las instalaciones de Capibá de Paraná.
En categoría Sub 12, Cultural cayó 2-0 frente a Unión Hockey Club de Alcaraz. El plantel estuvo integrado por: Brenda Fussi, Ana Paula Cuesta, Isabella Grecco, Isabella Derfler, Ana Paula Franck, Paula Hass, Chiara Chapino, Valentina Grecco, Francisco Palladini y Katia Pretz. DT: Isabella Derfler.
La divisional Sub 14 de la entidad crespense fue rival de 25 de Mayo de Victoria y obtuvo el triunfo por 3-0 con un doblete de Martina Jacob y el gol restante de Maitena Contreras. Para Cultural, jugaron: Isabella Manucci, Maitena Contreras, Albertina Dubs, Juana Moreno, Sofía Gassmann, Maitena Schmidt, Melany Müller, Alma Schoenfeld, Martina Jacob, Valentina Grecco, Constanza Marche, Tatiana Barbieri, Alma Nicend, Katia Pretz y Daia Berón. DT: Matías Rodríguez.
Por su parte, las chicas del plantel Sub 16 fueron rivales de Unión Hockey Club de Alcaraz e igualaron 1-1. El gol de las crespenses fue obra de Agustina Heffele. El equipo conducido por Victoria Soto contó con: Isabella Manucci, Constanza Marche, Agustina Heffele, Caterina Eder, Alma Nicend, Albertina Dubs, Gimena Canga, Isabella Alva, Eugenia Folmer, Martina Jacob, Mía Nichea y Angelina Müller.
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los "Cafeteros" eliminaron a España.
Los planteles de la categoría Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad el último fin de semana, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Por la séptima fecha del certamen liguista, el triunfo de ambos planteles, los mantiene como protagonistas en la fase regular.
Melina Spahn, integrará la Selección Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México, compitiendo en goma y frontenis femenino.
Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
Advirtieron que la obra social “quitó el reintegro de ópticas y el porcentaje de cobertura en medicamentos, que del 70% pasó en su mayoría al 40%”. Denunciaron que “hay un total maltrato a los jubilados”.
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.