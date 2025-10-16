Robles: “Somos un equipo con mucho gol y hoy lo aprovechamos”

En una noche de gran nivel ofensivo, Unión de Crespo se impuso como local por 90 a 74 frente a Patronato, en una nueva fecha del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Tras el encuentro, el jugador Manuel Robles dialogó con Estación Plus Crespo y destacó la importancia del triunfo, además de analizar algunos aspectos del juego que el equipo busca mejorar.

“La verdad que muy contento por el triunfo de hoy. Lo necesitábamos porque veníamos de una partida complicada”, expresó Robles, evidenciando la satisfacción del grupo por volver a sumar de a dos.

El elenco crespense mostró un juego ofensivo fluido, con buena efectividad en lanzamientos, alcanzando una cifra alta en el marcador. “Pusimos 90, buen puntaje —reconoció Robles—, pero ellos también metieron mucho, así que por ahí deberíamos ajustar un poquito más en la parte defensiva. Pero así y todo, somos un equipo que tiene mucho gol. Hoy lo pudimos aprovechar y eso se dio en el partido”, analizó.

Consultado sobre el desgaste físico que atraviesan algunos conjuntos de la APB que disputan además la Liga, Robles consideró: “Sí, hay muchos equipos que están jugando y tienen muchos partidos por semana. Nosotros no, pero estamos entrenando bien y descansando. Igual se hace difícil a veces, porque ellos tienen un ritmo más intenso que el nuestro, y eso por ahí después se nota en la cancha”.

Finalmente, el jugador del “Verde” se refirió a lo que resta del certamen: “Todavía falta. Tenemos que pensar en los partidos que vienen, ponernos las pilas ahí y dejar todo para posicionarnos de la mejor manera”.