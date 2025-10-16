Robles: “Somos un equipo con mucho gol y hoy lo aprovechamos”

Argentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras 18 añosDeportes15 de octubre de 2025
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la ´Albiceleste´ ganó con el gol de Mateo Silvetti.
El equipo crespense se impuso con autoridad por 90 a 74 ante Patronato. Manuel Robles destacó la efectividad ofensiva del equipo, aunque reconoció que deberán ajustar en defensa para sostener el nivel en lo que resta del torneo de la APB.Deportes16 de octubre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
En una noche de gran nivel ofensivo, Unión de Crespo se impuso como local por 90 a 74 frente a Patronato, en una nueva fecha del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).
Tras el encuentro, el jugador Manuel Robles dialogó con Estación Plus Crespo y destacó la importancia del triunfo, además de analizar algunos aspectos del juego que el equipo busca mejorar.
“La verdad que muy contento por el triunfo de hoy. Lo necesitábamos porque veníamos de una partida complicada”, expresó Robles, evidenciando la satisfacción del grupo por volver a sumar de a dos.
El elenco crespense mostró un juego ofensivo fluido, con buena efectividad en lanzamientos, alcanzando una cifra alta en el marcador. “Pusimos 90, buen puntaje —reconoció Robles—, pero ellos también metieron mucho, así que por ahí deberíamos ajustar un poquito más en la parte defensiva. Pero así y todo, somos un equipo que tiene mucho gol. Hoy lo pudimos aprovechar y eso se dio en el partido”, analizó.
Consultado sobre el desgaste físico que atraviesan algunos conjuntos de la APB que disputan además la Liga, Robles consideró: “Sí, hay muchos equipos que están jugando y tienen muchos partidos por semana. Nosotros no, pero estamos entrenando bien y descansando. Igual se hace difícil a veces, porque ellos tienen un ritmo más intenso que el nuestro, y eso por ahí después se nota en la cancha”.
Finalmente, el jugador del “Verde” se refirió a lo que resta del certamen: “Todavía falta. Tenemos que pensar en los partidos que vienen, ponernos las pilas ahí y dejar todo para posicionarnos de la mejor manera”.
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la ´Albiceleste´ ganó con el gol de Mateo Silvetti.
Las tres categorías juveniles del “Celeste” tuvieron actividad en el marco de una nueva fecha del Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana.
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los "Cafeteros" eliminaron a España.
Los planteles de la categoría Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad el último fin de semana, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Por la séptima fecha del certamen liguista, el triunfo de ambos planteles, los mantiene como protagonistas en la fase regular.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.
Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.