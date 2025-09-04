El Museo Municipal celebrará hoy el “Día del Inmigrante” con sabores, música y tradiciones

La directora del museo, Iris Schneider, adelantó a Estación Plus Crespo que se está preparando una reunión de colectividades bajo el lema “Lo que nos trajo la inmigración”, una actividad que combinará historia, gastronomía y expresiones culturales.

“Queremos rescatar lo que nos dejaron las colectividades: costumbres, apellidos y, sobre todo, los olores y sabores de sus comidas típicas”, señaló Schneider, al detallar que el encuentro se desarrollará en conjunto con algunas ESJA (Escuelas Superior de Jóvenes y Adultos) de la ciudad. La propuesta incluirá stands que funcionarán a modo de aula abierta, donde se compartirán preparaciones tradicionales y la historia de cómo llegaron platos como el Piroks o el Tiramisú.

Entre las colectividades confirmadas figuran la alemana, italiana, española, suiza, judía, sirio-libanesa, árabe y polaca. En este último caso, una chef descendiente de inmigrantes polacos estará presentando recetas típicas. Además, se servirá un locro para degustar y habrá participación de pueblos originarios con la elaboración de Chipá.

La actividad se extenderá a todos los espacios del museo, incluyendo el patio, y sumará también expresiones artísticas. Están previstas representaciones teatrales, la actuación del ballet Edelweiss con danzas tradicionales, además de presentaciones de danzas árabes, italianas y una pareja criolla local.

“Es el inicio de algo que veníamos proyectando desde hace tiempo. Queremos que esta propuesta tenga continuidad y se vaya perfeccionando año tras año”, remarcó Schneider, al invitar a la comunidad a ser parte de la primera edición de esta celebración que busca homenajear la riqueza cultural que dejaron los inmigrantes en la ciudad.