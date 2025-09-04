El Museo Municipal celebrará hoy el “Día del Inmigrante” con sabores, música y tradiciones

Virginia Lago será la gran estrella de la vuelta de la "Fiesta Popular de Teatro" en Crespo
El evento reunirá elencos de diferentes puntos del país y una obra nacional. Será del 24 al 28 de septiembre, con tres escenarios locales.
Con motivo del Día del Inmigrante, el Museo Municipal de Crespo será escenario de una propuesta especial este jueves 5 de septiembre a partir de las 19.45.Crespo04 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
La directora del museo, Iris Schneider, adelantó a Estación Plus Crespo que se está preparando una reunión de colectividades bajo el lema “Lo que nos trajo la inmigración”, una actividad que combinará historia, gastronomía y expresiones culturales.
“Queremos rescatar lo que nos dejaron las colectividades: costumbres, apellidos y, sobre todo, los olores y sabores de sus comidas típicas”, señaló Schneider, al detallar que el encuentro se desarrollará en conjunto con algunas ESJA (Escuelas Superior de Jóvenes y Adultos) de la ciudad. La propuesta incluirá stands que funcionarán a modo de aula abierta, donde se compartirán preparaciones tradicionales y la historia de cómo llegaron platos como el Piroks o el Tiramisú.
Entre las colectividades confirmadas figuran la alemana, italiana, española, suiza, judía, sirio-libanesa, árabe y polaca. En este último caso, una chef descendiente de inmigrantes polacos estará presentando recetas típicas. Además, se servirá un locro para degustar y habrá participación de pueblos originarios con la elaboración de Chipá.
La actividad se extenderá a todos los espacios del museo, incluyendo el patio, y sumará también expresiones artísticas. Están previstas representaciones teatrales, la actuación del ballet Edelweiss con danzas tradicionales, además de presentaciones de danzas árabes, italianas y una pareja criolla local.
“Es el inicio de algo que veníamos proyectando desde hace tiempo. Queremos que esta propuesta tenga continuidad y se vaya perfeccionando año tras año”, remarcó Schneider, al invitar a la comunidad a ser parte de la primera edición de esta celebración que busca homenajear la riqueza cultural que dejaron los inmigrantes en la ciudad.
La Sociedad Italiana de Crespo participará activamente en las celebraciones por el Día del Inmigrante, que se conmemora este jueves 4 de septiembre, y también confirmó una agenda cultural para este mes con actividades artísticas de relevancia. Este jueves se presentan en Crespo y el viernes en Paraná.
En agosto, diez estudiantes de intercambio, participantes de AFS Programas Interculturales, arribaron a las localidades de Crespo, Ramírez y Hasenkamp. Los jóvenes, provenientes de Alemania, Italia, Brasil, Francia y Polonia, se integrarán al ciclo escolar argentino mientras viven una experiencia intercultural en nuestra comunidad.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.
Este sábado 6 de septiembre se realizará la tradicional Feria de Primavera de Cáritas Parroquia San José, una propuesta solidaria que combina moda, música y un fin solidario.
El pan resiste en la mesa diaria, pero los productos dulces muestran una fuerte merma en las ventas. Los panaderos trabajan más horas para sostener la producción y advierten que pronto deberán actualizar precios.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
