Básquetbol: Unión cayó en Paraná ante Paracao

Argentina recibe a Venezuela en la despedida de Messi: horario, TV y formacionesDeportes04 de septiembre de 2025
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental.
Por el cuarto episodio de la Asociación Paranaense, el conjunto crespense fue derrotado por Paracao 73-71.Deportes04 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En la continuidad del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, Unión visitó a Paracao por la cuarta jornada. Fue triunfo de los locales por 73-71.
En el primer segmento se vio lo mejor del elenco paranaense que sacó una buena diferencia (25-18) que iba a ser clave en el desarrollo del encuentro. En el segundo cuarto, Unión comenzó con la remontada achicando dos puntos la diferencia. Al momento de irse al descanso largo, Paracao ganaba 42-37.
El tercer período, fue en el que se vio lo mejor de Unión. Siendo el segmento de mayor producción goleadora del Verde y la más baja de Paracao. Los conducidos por Marco Percara pasaban a ganar el encuentro 59-56 de cara al último segmento. Ahí fue donde Unión comenzó a bajar considerablemente su rendimiento en cuanto a los tiros (convirtió solo 12 puntos). Paracao se quedó con el parcial por 5 puntos de diferencia, haciéndose dueño del triunfo. De esta manera Unión tiene récord de dos victorias y dos derrotas.
Paracao (73): Lautaro Vera, Tobías Rey (5), Tomás Guzmán (6), Lisandro Ruiz Moreno, Matías Santana (11), Pablo Fernández (11), Martín Reyna (3), Felipe Mitre (14), Juan Manuel Fontana (2), Franco Tomiozzo (21) y Joaquín Cabré. DT: Alejandro Zilli.
Unión (71): Santiago Gelroth, Francisco Folmer (20), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel, Rodrigo Gieco (14), Juan Pablo Folmer (22), Elías Jaime (6), Juan Copetti (3) y Manuel Robles (6).
Estudiantes 80-76 Olimpia
Talleres 80-86 Sionista
Recreativo 90-69 Echagüe
Rowing 56-70 Quique
San Martín - Patronato (Hoy 22 hs.)
Libre: Ciclista
Estudiantes 8
Olimpia 7
Sionista 7
Paracao 6
Unión 6
Recreativo 6
Quique 5
Rowing 5
Talleres 4
Echagüe 4
Ciclista 3
Patronato 3
San Martín 2
Olimpia - Unión
Patronato - Ciclista
Estudiantes - Rowing
Echagüe - Sionista
Quique - San Martín
Paracao - Recreativo
Libre: Talleres
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.