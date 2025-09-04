Básquetbol: Unión cayó en Paraná ante Paracao

En la continuidad del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, Unión visitó a Paracao por la cuarta jornada. Fue triunfo de los locales por 73-71.

En el primer segmento se vio lo mejor del elenco paranaense que sacó una buena diferencia (25-18) que iba a ser clave en el desarrollo del encuentro. En el segundo cuarto, Unión comenzó con la remontada achicando dos puntos la diferencia. Al momento de irse al descanso largo, Paracao ganaba 42-37.

El tercer período, fue en el que se vio lo mejor de Unión. Siendo el segmento de mayor producción goleadora del Verde y la más baja de Paracao. Los conducidos por Marco Percara pasaban a ganar el encuentro 59-56 de cara al último segmento. Ahí fue donde Unión comenzó a bajar considerablemente su rendimiento en cuanto a los tiros (convirtió solo 12 puntos). Paracao se quedó con el parcial por 5 puntos de diferencia, haciéndose dueño del triunfo. De esta manera Unión tiene récord de dos victorias y dos derrotas.

Formaciones

Paracao (73): Lautaro Vera, Tobías Rey (5), Tomás Guzmán (6), Lisandro Ruiz Moreno, Matías Santana (11), Pablo Fernández (11), Martín Reyna (3), Felipe Mitre (14), Juan Manuel Fontana (2), Franco Tomiozzo (21) y Joaquín Cabré. DT: Alejandro Zilli.

Unión (71): Santiago Gelroth, Francisco Folmer (20), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel, Rodrigo Gieco (14), Juan Pablo Folmer (22), Elías Jaime (6), Juan Copetti (3) y Manuel Robles (6).

Otros resultados

Estudiantes 80-76 Olimpia

Talleres 80-86 Sionista

Recreativo 90-69 Echagüe

Rowing 56-70 Quique

San Martín - Patronato (Hoy 22 hs.)

Libre: Ciclista

Posiciones

Estudiantes 8

Olimpia 7

Sionista 7

Paracao 6

Unión 6

Recreativo 6

Quique 5

Rowing 5

Talleres 4

Echagüe 4

Ciclista 3

Patronato 3

San Martín 2

Próxima fecha (5°)

Olimpia - Unión

Patronato - Ciclista

Estudiantes - Rowing

Echagüe - Sionista

Quique - San Martín

Paracao - Recreativo

Libre: Talleres