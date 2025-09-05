La segunda parte, entre enero y junio de 2025, trajo algo de aire. Se verificó “una leve recuperación de volúmenes, aunque acompañada por la baja de precios en el mercado interno, lo que impidió recomponer márgenes”, sostuvo el Directorio.
Histórica fábrica de sanitarios sufrió millonarias pérdidas por caída de ventas y debe realizar reestructuración de personal
La centenaria fabricante de sanitarios Ferrum cerró el ejercicio con una pérdida de $1.244 millones y una reducción de personal tras la parada de su planta de Pilar.Nacionales05 de septiembre de 2025
El último año dejó en claro que la recesión en la construcción no perdona. Ferrum, la histórica fabricante de sanitarios fundada en 1911, atravesó un ejercicio duro: la empresa informó ventas por $103.200 millones, un 32% menos en términos reales que en 2023/24, y un resultado final negativo de $1.244 millones. Después de varios años de ganancias, la compañía cerró en rojo.
El propio Directorio describió con crudeza la situación en su memoria anual: fue un “ejercicio partido en dos”. Entre julio y diciembre de 2024, explicó, se produjo “una fuerte retracción de la demanda, con caída abrupta de la facturación y la necesidad de adecuar turnos, reducir personal y parar la planta de Villa Rosa (Pilar)”. Esa decisión, inevitable, marcó la primera mitad del año.
Menos producción, menos ventas
La caída del sector de la construcción se trasladó directamente a las cifras de Ferrum. La producción de artefactos y accesorios sanitarios se desplomó de casi 1,5 millones de unidades a 850 mil. En el mercado local, las ventas bajaron a 1,3 millones de unidades, mientras que las exportaciones apenas superaron las 74.000, casi sin variaciones interanuales.
El segmento de bañeras reflejó con nitidez la parálisis: de las 17.196 vendidas en 2023/24, se pasó a 10.867 en el último ejercicio, con una producción reducida a menos de la mitad, publicó Ámbito.
El dato no sorprende si se mira el contexto sectorial. El INDEC marcó que la construcción cayó 22,4% en la segunda mitad de 2024, justo cuando Ferrum decidió frenar su planta. Y si bien entre enero y junio de 2025 hubo un rebote del 10,8%, en el acumulado del año la actividad cerró con una baja del 9,4%. En el subrubro “artículos sanitarios de cerámica”, la caída llegó al 17,4%.
Un margen que se esfumó
En números duros, la compañía consiguió mantener una ganancia bruta de $38.426 millones, con un margen del 37,2% sobre ventas. Pero ese margen se redujo casi 10 puntos respecto del año anterior y no alcanzó para cubrir la estructura.
Los otros gastos operativos se triplicaron, hasta los $10.080 millones, por la reestructuración de personal, las previsiones por incobrables y los costos asociados a la parada de la planta de Pilar. Así, el resultado operativo se desplomó 96%, a apenas $607 millones.
En el frente financiero, hubo una mejora: las pérdidas netas fueron de $2.347 millones, mucho menores que los $17.326 millones del año previo, gracias a la baja de la inflación y a menores tasas. Sin embargo, el alivio no bastó.
El ajuste fue inevitable. Los gastos de administración y comercialización se redujeron un 34,6%, reflejo de una estructura más liviana. El Directorio defendió estas decisiones: “Se trabajó en adecuar la producción y los gastos a la nueva realidad del mercado, preservando la sustentabilidad de la empresa”.
Lo que viene
Con una caja operativa positiva y un patrimonio neto de $159.028 millones, Ferrum encara el futuro con una mezcla de prudencia y esperanza. El Directorio se apoya en las proyecciones del Banco Central, que prevén para 2025 una inflación del 27,3% y un crecimiento del PBI del 5%. Sin embargo, advierte que “la incertidumbre política y la volatilidad financiera siguen siendo factores que pueden condicionar el consumo, las exportaciones y la recuperación de la construcción”.
En otras palabras, la empresa cerró un año muy difícil, con pérdidas y menos producción, pero también con señales de resistencia y unaa estructura financiera todavía sólida.
El Senado le dio media sanción al proyecto que restringe el uso de decretos por parte de MileiNacionales05 de septiembre de 2025
La oposición busca morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Poder Ejecutivo para saltear al Congreso; amplio apoyo opositor
El Senado rechazó el veto en Discapacidad y la ley deberá ser promulgadaNacionales04 de septiembre de 2025
La oposición se impuso con 63 votos frente a solo siete del oficialismo, entre ellos, una senadora del PRO. El proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
ANSES confirmó fechas y montos del complemento extra para AUHNacionales04 de septiembre de 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la actualización del Complemento Leche 1000 Días, un beneficio que se paga de manera automática junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para familias con chicos de hasta tres años y también a quienes perciben la asignación por embarazo.
Con precios más estables, en ocho meses las terminales automotrices ya vendieron más de 400 mil autos 0kmNacionales04 de septiembre de 2025
Representa un crecimiento de casi 72% respecto del período enero-agosto de 2024.
Vialidad, INTI e INTA: El Gobierno reestableció normas que había eliminadoNacionales03 de septiembre de 2025
Por medio de los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó en el marco de las facultades delegadas.
Fentanilo mortal: la ANMAT hará un monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicosNacionales03 de septiembre de 2025
A través de una disposición en el Boletín Oficial, el organismo incorporó una serie de sustancias al Sistema Nacional de Trazabilidad
Investigarán las cuentas bancarias de sospechoso de defraudar al Estado Entrerriano y al Arzobispado de Paraná en más de 93 millonesPoliciales/Judiciales02 de septiembre de 2025
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18Policiales/Judiciales04 de septiembre de 2025
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.
Condenaron y expulsaron a un comisario de la Policía por malversación de fondosPoliciales/Judiciales04 de septiembre de 2025
El ex Jefe de Comisaría Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, fue destituido de su cargo y expulsado de la fuerza, luego de que se confirmara la sentencia que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por malversar fondos públicos.
Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Crespense causó daños en el Casino Victoria y fue detenido
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.