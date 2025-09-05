Histórica fábrica de sanitarios sufrió millonarias pérdidas por caída de ventas y debe realizar reestructuración de personal

El último año dejó en claro que la recesión en la construcción no perdona. Ferrum, la histórica fabricante de sanitarios fundada en 1911, atravesó un ejercicio duro: la empresa informó ventas por $103.200 millones, un 32% menos en términos reales que en 2023/24, y un resultado final negativo de $1.244 millones. Después de varios años de ganancias, la compañía cerró en rojo.

El propio Directorio describió con crudeza la situación en su memoria anual: fue un “ejercicio partido en dos”. Entre julio y diciembre de 2024, explicó, se produjo “una fuerte retracción de la demanda, con caída abrupta de la facturación y la necesidad de adecuar turnos, reducir personal y parar la planta de Villa Rosa (Pilar)”. Esa decisión, inevitable, marcó la primera mitad del año.

La segunda parte, entre enero y junio de 2025, trajo algo de aire. Se verificó “una leve recuperación de volúmenes, aunque acompañada por la baja de precios en el mercado interno, lo que impidió recomponer márgenes”, sostuvo el Directorio.

Menos producción, menos ventas La caída del sector de la construcción se trasladó directamente a las cifras de Ferrum. La producción de artefactos y accesorios sanitarios se desplomó de casi 1,5 millones de unidades a 850 mil. En el mercado local, las ventas bajaron a 1,3 millones de unidades, mientras que las exportaciones apenas superaron las 74.000, casi sin variaciones interanuales.

El segmento de bañeras reflejó con nitidez la parálisis: de las 17.196 vendidas en 2023/24, se pasó a 10.867 en el último ejercicio, con una producción reducida a menos de la mitad, publicó Ámbito.