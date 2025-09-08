Bomberos se movilizaron ante un escape de gas durante una obra pública

A las 8:44 del domingo, la guardia del cuartel local recibió un pedido de asistencia, que se extendió hasta las 14:00. Se confirmó a Estación Plus Crespo que la entidad "fue alertada por un escape de gas, producido en calle Entre Ríos; a raíz de la ruptura de un caño maestro, ocasionada por maquinaria pesada que se encontraba trabajando en el lugar". Se trataba de un recambio de cañerías cloacales, encarado por la Municipalidad.

"Se hizo presente una dotación, compuesta por 4 bomberos" apuntaron desde la entidad de emergencia y en cuanto a la labor desarrollada, especificaron: "Se realizaron tareas de prevención y seguridad, delimitando la zona y evitando riesgos a la población y al personal que trabajaba en el sector".

Ya en horas de la siesta, la situación quedó controlada y solucionada por personal especializado de la empresa prestataria del servicio de gas, concluyendo la intervención bomberil.