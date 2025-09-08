Bomberos se movilizaron ante un escape de gas durante una obra pública

Recuperan una bicicleta sustraída y detienen al autor
El incidente se produjo en calle Entre Ríos, demandando acciones de prevención durante 5 horas.Crespo08 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
A las 8:44 del domingo, la guardia del cuartel local recibió un pedido de asistencia, que se extendió hasta las 14:00. Se confirmó a Estación Plus Crespo que la entidad "fue alertada por un escape de gas, producido en calle Entre Ríos; a raíz de la ruptura de un caño maestro, ocasionada por maquinaria pesada que se encontraba trabajando en el lugar". Se trataba de un recambio de cañerías cloacales, encarado por la Municipalidad.
"Se hizo presente una dotación, compuesta por 4 bomberos" apuntaron desde la entidad de emergencia y en cuanto a la labor desarrollada, especificaron: "Se realizaron tareas de prevención y seguridad, delimitando la zona y evitando riesgos a la población y al personal que trabajaba en el sector".
Ya en horas de la siesta, la situación quedó controlada y solucionada por personal especializado de la empresa prestataria del servicio de gas, concluyendo la intervención bomberil.
Un ciudadano de 38 años fue imputado por Hurto, acaecido en la zona céntrica. Rápida resolución.
Las parroquias de la ciudad comenzaron a entregar los sobres a los fieles, quienes podrán acercar sus donaciones a las urnas dispuestas en los templos y secretarías parroquiales, en el marco de la colecta nacional que se realizará el 13 y 14 de septiembre.
El próximo sábado 13 de septiembre, desde las 13:30, el Club Amigos del Ciclismo de Crespo celebrará su 16º aniversario con una actividad abierta a toda la comunidad.
El receso administrativo abarca al personal en sus diversas modalidades: planta permanente, temporarios y contractual. Durante dos semanas no habrá funcionamiento ni atención al público.
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Un grupo de vecinos de Costa Grande, departamento Diamante, acudió a los tribunales con un Amparo Ambiental y pidió que se le ordene al Gobierno la “suspensión inmediata” del uso de broza en rutas y calles de Entre Ríos.
Miles de personas podrán seguir este domingo el eclipse lunar total, donde la Luna se teñirá de rojo -llamada "Luna de Sangre"-. Todos los horarios.