Luego de denuncia de trampas para ciervos en Paraná, hallaron atrapados un perro muerto y otro agonizante

Hallaron un perro muerto y otro agonizante por trampas de ciervos en Toma Vieja encendieron las alarmas en la comunidad vecinal del sur de Paraná. El hecho ocurrió en un predio sin urbanizar de la zona, donde cazadores furtivos habrían colocado lazos para atrapar ciervos Axis, especie que suele deambular libremente por esa área. Bonnie, una perra mestiza que había desaparecido hacía cuatro días, fue encontrada en estado crítico, atrapada por uno de estos dispositivos.

“Hace cuatro días estaba sin comer ni tomar agua”, relató con angustia su dueño, luego de que una vecina la rescatara de la trampa. El hallazgo se produjo a tan solo 100 metros de su hogar, en un lote con ingreso por calle Jozami, dentro del barrio Toma Vieja. Junto a ella, los vecinos también encontraron el cadáver de otro perro, de pelaje negro, que no habría logrado liberarse.

Las trampas, según denunciaron en el grupo de WhatsApp de la vecinal, están diseñadas para atrapar por el cuello a los ciervos que circulan por el monte. Se trata de un sistema primitivo, pero letal, que pone en riesgo no solo a la fauna silvestre, sino también a mascotas y personas que transitan por el lugar.

Indignación vecinal y sospechas sobre caza ilegal



Según los testimonios recabados, no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. Varios integrantes de la comunidad afirman haber advertido anteriormente la presencia de estos lazos y, en más de una ocasión, divisaron personas actuando de manera sospechosa en el terreno.

En esta oportunidad, una vecina habría visto a un hombre huir en moto al notar que lo estaban observando. Se presume que sería el responsable de colocar la trampaLa denuncia fue elevada a la Policía de Entre Ríos, que, si bien ya está al tanto de la situación, no logró dar con el sospechoso. Trascendió que en los próximos días personal policial realizaría un operativo para desarmar los lazos trampa restantes.

Elonce