Luego de denuncia de trampas para ciervos en Paraná, hallaron atrapados un perro muerto y otro agonizante

Roncaglia viajó a China, para asistir a foros de Seguridad Pública
El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, participará de las conferencias temáticas los días 16, 17 y 18 de septiembre.
Un perro muerto y otro agonizante por trampas de ciervos en Toma Vieja: vecinos denuncian la peligrosa presencia de lazos ilegales en zonas habitadas de Paraná.Entre Ríos16 de septiembre de 2025
Hallaron un perro muerto y otro agonizante por trampas de ciervos en Toma Vieja encendieron las alarmas en la comunidad vecinal del sur de Paraná. El hecho ocurrió en un predio sin urbanizar de la zona, donde cazadores furtivos habrían colocado lazos para atrapar ciervos Axis, especie que suele deambular libremente por esa área. Bonnie, una perra mestiza que había desaparecido hacía cuatro días, fue encontrada en estado crítico, atrapada por uno de estos dispositivos.
“Hace cuatro días estaba sin comer ni tomar agua”, relató con angustia su dueño, luego de que una vecina la rescatara de la trampa. El hallazgo se produjo a tan solo 100 metros de su hogar, en un lote con ingreso por calle Jozami, dentro del barrio Toma Vieja. Junto a ella, los vecinos también encontraron el cadáver de otro perro, de pelaje negro, que no habría logrado liberarse.
Las trampas, según denunciaron en el grupo de WhatsApp de la vecinal, están diseñadas para atrapar por el cuello a los ciervos que circulan por el monte. Se trata de un sistema primitivo, pero letal, que pone en riesgo no solo a la fauna silvestre, sino también a mascotas y personas que transitan por el lugar.
Según los testimonios recabados, no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. Varios integrantes de la comunidad afirman haber advertido anteriormente la presencia de estos lazos y, en más de una ocasión, divisaron personas actuando de manera sospechosa en el terreno.
En esta oportunidad, una vecina habría visto a un hombre huir en moto al notar que lo estaban observando. Se presume que sería el responsable de colocar la trampaLa denuncia fue elevada a la Policía de Entre Ríos, que, si bien ya está al tanto de la situación, no logró dar con el sospechoso. Trascendió que en los próximos días personal policial realizaría un operativo para desarmar los lazos trampa restantes.
Rosario Romero confirmó este lunes que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este a Paraná. Será una trabajo conjunto con el Estado provincial.
El giro se realizó el viernes y se produce en la previa a una sesión clave, en la que senadores opositores buscarán rechazar el veto a la ley que modifica la distribución de plata a los distritos. Chaco, Santa Fe y Misiones también fueron beneficiadas de recibir fondos.
Se trata de uno de los ofidios más peligrosos que habitan la provincia. El reptil mordió al niño cuando pescaba en familia.
La agencia ganadora está ubicada en la zona de Lomas del Mirador de Paraná. Se conoció el monto exacto que llevará el ganador.
El SMN amplió la advertencia meteorológica y ahora son diez los departamentos de Entre Ríos alcanzados por la alerta amarilla por tormentas, con pronóstico de intensas lluvias, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
La propietaria del predio insistió en que se trata de una propiedad privada y advirtió sobre los riesgos de ingresar al lugar, que no cuenta con condiciones de seguridad. Este domingo debió notificar a la policía por una oferta que promocionaba una visita al lugar.
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.
La mujer se trasladaba en una moto 110 CC cuando colisionó con un auto y cayó delante del colectivo. El siniestro fatal ocurrió en avenida Almafuerte, de Paraná