La Secretaría de Ambiente monitoreó el arroyo Espinillo y analizó a qué se debe el tono rojizo

Comienza este sábado el cronograma de pagos para la administración pública entrerrianaEntre Ríos28 de octubre de 2025
Los primeros en cobrar serán aquellos que perciban haberes de hasta $900 mil. El cronograma de pagos completo
El personal técnico constató condiciones operativas normales, sin indicios de desbordes o fallas en el sistema de tratamiento. Aseguran que podría tratarse de un "fenómeno natural".
En la mañana del lunes 27 de octubre se realizaron nuevas verificaciones en el sistema lagunar de la ciudad de Crespo y en los puntos previamente muestreados. En articulación con el municipio local, personal técnico constató condiciones operativas normales, sin indicios de desbordes o fallas en el sistema de tratamiento, que pudiesen resultar posibles causas del tono rojizo en el arroyo Espinillo, que forma parte de la cuenca. Estas acciones se suman a las tareas de monitoreo realizadas desde el martes 22 de octubre sobre otro curso de agua de la zona, el arroyo Crespo, donde ya se habían verificado condiciones normales de operatividad tanto en el curso de agua como en el sistema lagunar.
Los resultados de las primeras inspecciones y muestreos permiten inferir que la situación observada podría responder a un fenómeno natural, posiblemente vinculado a procesos biológicos asociados a la presencia de una bacteria -de identidad aún desconocida- que pueden producir cambios de coloración en cuerpos de agua bajo determinadas condiciones ambientales. No obstante esta hipótesis inicial, la Secretaría ha dispuesto las gestiones necesarias para que laboratorios especializados confirmen o descarten esta posibilidad con la rigurosidad científica que el caso amerita, asegurando una explicación definitiva a la comunidad.
"Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad. Estamos abocados a esclarecer el origen del evento y, paralelamente, se reforzarán los controles rutinarios sobre las actividades industriales y productivas de la cuenca, a fin de garantizar la protección del ambiente y de los recursos hídricos", se informó, reafirmando el compromiso ineludible del gobierno provincial con la salud ambiental de sus arroyos y cuencas.
El recuento de votos comenzará a las 18 la sede de la Secretaría Electoral Nacional, es decir 48 horas después de la jornada electoral celebrada este domingo. Cabe indicar que según el escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza se consolidó como la Lista ganadora con un 52,93%.
Una masa de aire polar provocó un brusco descenso de temperaturas en la región, además de que se registran inestabilidades. Anuncian hasta 16°C este martes.
Se registró otra denuncia más de contaminación del arroyo Espinillo, tributario de arroyo Las Conchas, vertiente que desemboca en el río Paraná, aguas arribas de la capital entrerriana.
La Alianza La Libertad Avanza superó el 52% de los votos tanto para Diputados como para Senadores. En segundo lugar quedó Fuerza Entre Ríos, con 34% para Diputados y 35% para Senadores.
El mensaje del religioso fue dirigido a los padres: “Vivimos en una sociedad pluricultural e interconectada, en la que los límites entre las tradiciones propias y las costumbres ajenas se desdibujan con rapidez. Es comprensible que se introduzcan en nuestras comunidades prácticas de todo tipo".
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.
El Concejo Deliberante avaló esa transferencia de dominio, para que se concrete la primera parte del proyecto de "Sala de Reuniones y Conferencias". La estructura edilicia es para uso común empresarial. Asimismo, Marcelo Cerutti se comprometió a también donarles 18.000 ladrillos PET para la construcción.