Plus en Vivo

Importantes daños en fuerte choque en Ruta 131

El siniestro se produjo entre un automóvil y un camión.

Policiales/Judiciales16 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-09-16 at 11.42.19

En la mañana de este martes, uniformados de Comisaría Libertador San Martín acudieron a brindar auxilio a los involucrados en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 131, sobre el acceso Sur a esa localidad. 

Supo Estación Plus Crespo que intervinieron un automóvil Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas domiciliadas en Gualeguaychú; y un camión Fiat Iveco, con acoplado, conducido por un hombre de Aldea Brasilera. 

No se registraron lesionados, solo daños materiales de consideración.

choque LSM

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo