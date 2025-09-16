Importantes daños en fuerte choque en Ruta 131

En la mañana de este martes, uniformados de Comisaría Libertador San Martín acudieron a brindar auxilio a los involucrados en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 131, sobre el acceso Sur a esa localidad.

Supo Estación Plus Crespo que intervinieron un automóvil Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas domiciliadas en Gualeguaychú; y un camión Fiat Iveco, con acoplado, conducido por un hombre de Aldea Brasilera.

No se registraron lesionados, solo daños materiales de consideración.