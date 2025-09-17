Plus en Vivo

Paraná Campaña: séptimo episodio en la Copa Gurises

Durante el último sábado pasado, se desarrolló una nueva fecha destinada al Torneo Clausura correspondiente a las categorías formativas.

Deportes17 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
adyc gurises 2025_9
Foto archivo

Se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, destinado a las categorías formativas. Resultados y estadísticas, a continuación. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Cultural Celeste 3-1 Unión Verde
Sarmiento Rojo 4-0 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Unión Blanco 9-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-3 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Litoral 8-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 1-0 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC

Zona 4
Atl. Hernandarias 6-0 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 2-1 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Dep. Bovril 2-0 Sauce de Luna
Unión FC 6-0 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Rojo 15
Cultural Celeste 14
Cultural Blanco 7
Arsenal Verde 4
Unión Verde 0

Zona 2
Unión Blanco 15
Sarmiento 15
Seguí FBC 7
Cañadita 3
Dep. Tabossi 1

Zona 3
Arsenal Blanco 16
Viale FBC 13
Litoral 7
Atl. María Grande 4
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 14
Atl. Hernandarias 14
Atl. Hasenkamp 7
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Unión FC 13
Juv. Unida 11
Dep. Bovril 10
Unión Agrarios 4
Sauce de Luna 1

Resultados Sub 13

Zona 1
Cultural Celeste 5-0 Unión Verde
Sarmiento Rojo 1-1 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Unión Blanco 7-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-5 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Litoral 4-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 0-2 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC

Zona 4
Atl. Hernandarias 2-1 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 0-3 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Dep. Bovril 0-0 Sauce de Luna
Unión FC 2-3 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 15
Cultural Celeste 11
Sarmiento Rojo 8
Arsenal Verde 5
Unión Verde 0

Zona 2 
Sarmiento Blanco 15
Unión Blanco 15
Cañadita 6
Dep. Tabossi 6
Seguí FBC 0

Zona 3
Atl. María Grande 13
Litoral 11
Arsenal Blanco 10
Viale FBC 5
Unión de Viale

Zona 4
Atl. Hasenkamp 11
Atl. Hernandarias 11
Independiente FBC 9
Dep. Tuyango 7
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Juv. Unida  
Unión Agrarios 
Dep. Bovril 6
Sauce de Luna 6
Unión FC 0

Resultados Sub 15

Zona 1
Cultural Celeste 3-2 Unión Verde
Sarmiento Rojo 5-1 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco

Zona 2
Unión Blanco 4-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-0 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita

Zona 3
Litoral 4-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 0-2 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC

Zona 4
Atl. Hernandarias 0-3 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 0-1 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Dep. Bovril 1-1 Sauce de Luna
Unión FC 0-1 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 15
Cultural Celeste 10
Sarmiento Rojo 8
Unión Verde 6
Arsenal Verde 1

Zona 2
Unión Blanco 18
Dep. Tabossi 10
Sarmiento Blanco 8
Cañdita 3
Seguí FBC1

Zona 3
Arsenal Blanco 13
Litoral 12
Viale FBC 10
Atl. María Grande 6
Unión de Viale 0

Zona 4
Independiente FBC 11
Dep. Tuyango 10
Atl. Hasenkamp 7
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 2

Zona 5
Dep. Bovril 14
Unión Agrarios 8
Unión FC 8
Sauce de Luna 4
Juv. Unida 2

Próxima Fecha (8°)

Zona 1
Cultural Blanco - Cultural Celeste
Arsenal Verde - Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cañadita - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Viale FBC - Arsenal Blanco
Unión de Viale - Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 4
Dep. Tuyango - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Unión Agrarios - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Unida
Libre: Unión FC

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Jadar Voley

Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes15 de septiembre de 2025

Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo