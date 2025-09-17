Paraná Campaña: séptimo episodio en la Copa Gurises

Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17
En la previa a los partidos de primera división, tuvieron acción las otras dos categorías mayores del Fútbol Chacarero.
Durante el último sábado pasado, se desarrolló una nueva fecha destinada al Torneo Clausura correspondiente a las categorías formativas.
Se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, destinado a las categorías formativas. Resultados y estadísticas, a continuación.
Zona 1
Cultural Celeste 3-1 Unión Verde
Sarmiento Rojo 4-0 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Unión Blanco 9-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-3 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Litoral 8-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 1-0 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC
Zona 4
Atl. Hernandarias 6-0 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 2-1 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Dep. Bovril 2-0 Sauce de Luna
Unión FC 6-0 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona 1
Sarmiento Rojo 15
Cultural Celeste 14
Cultural Blanco 7
Arsenal Verde 4
Unión Verde 0
Zona 2
Unión Blanco 15
Sarmiento 15
Seguí FBC 7
Cañadita 3
Dep. Tabossi 1
Zona 3
Arsenal Blanco 16
Viale FBC 13
Litoral 7
Atl. María Grande 4
Unión de Viale 0
Zona 4
Juv. Sarmiento 14
Atl. Hernandarias 14
Atl. Hasenkamp 7
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 0
Zona 5
Unión FC 13
Juv. Unida 11
Dep. Bovril 10
Unión Agrarios 4
Sauce de Luna 1
Zona 1
Cultural Celeste 5-0 Unión Verde
Sarmiento Rojo 1-1 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Unión Blanco 7-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-5 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Litoral 4-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 0-2 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC
Zona 4
Atl. Hernandarias 2-1 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 0-3 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Dep. Bovril 0-0 Sauce de Luna
Unión FC 2-3 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona 1
Cultural Blanco 15
Cultural Celeste 11
Sarmiento Rojo 8
Arsenal Verde 5
Unión Verde 0
Zona 2
Sarmiento Blanco 15
Unión Blanco 15
Cañadita 6
Dep. Tabossi 6
Seguí FBC 0
Zona 3
Atl. María Grande 13
Litoral 11
Arsenal Blanco 10
Viale FBC 5
Unión de Viale
Zona 4
Atl. Hasenkamp 11
Atl. Hernandarias 11
Independiente FBC 9
Dep. Tuyango 7
Juv. Sarmiento 1
Zona 5
Juv. Unida
Unión Agrarios
Dep. Bovril 6
Sauce de Luna 6
Unión FC 0
Zona 1
Cultural Celeste 3-2 Unión Verde
Sarmiento Rojo 5-1 Arsenal Verde
Libre: Cultural Blanco
Zona 2
Unión Blanco 4-0 Dep. Tabossi
Seguí FBC 0-0 Sarmiento Blanco
Libre: Cañadita
Zona 3
Litoral 4-0 Unión de Viale
Arsenal Blanco 0-2 Atl. María Grande
Libre: Viale FBC
Zona 4
Atl. Hernandarias 0-3 Dep. Tuyango
Juv. Sarmiento 0-1 Independiente FBC
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Dep. Bovril 1-1 Sauce de Luna
Unión FC 0-1 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona 1
Cultural Blanco 15
Cultural Celeste 10
Sarmiento Rojo 8
Unión Verde 6
Arsenal Verde 1
Zona 2
Unión Blanco 18
Dep. Tabossi 10
Sarmiento Blanco 8
Cañdita 3
Seguí FBC1
Zona 3
Arsenal Blanco 13
Litoral 12
Viale FBC 10
Atl. María Grande 6
Unión de Viale 0
Zona 4
Independiente FBC 11
Dep. Tuyango 10
Atl. Hasenkamp 7
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 2
Zona 5
Dep. Bovril 14
Unión Agrarios 8
Unión FC 8
Sauce de Luna 4
Juv. Unida 2
Zona 1
Cultural Blanco - Cultural Celeste
Arsenal Verde - Unión Verde
Libre: Sarmiento Rojo
Zona 2
Cañadita - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Sarmiento Blanco
Libre: Unión Blanco
Zona 3
Viale FBC - Arsenal Blanco
Unión de Viale - Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 4
Dep. Tuyango - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias
Zona 5
Unión Agrarios - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Unida
Libre: Unión FC
