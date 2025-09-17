Paraná Campaña: séptimo episodio en la Copa Gurises

Te puede interesar

Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17 Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 16 de septiembre de 2025 En la previa a los partidos de primera división, tuvieron acción las otras dos categorías mayores del Fútbol Chacarero.

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 15 de septiembre de 2025 Por un nuevo episodio del fútbol chacarero, el Rojo venció a Seguí FBC, mientras que el Verde dio cuenta de Deportivo Tabossi.

Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 15 de septiembre de 2025 Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.

Atletas de la Escuela Municipal de Crespo lograron dos podios nacionales Estación Plus Crespo Deportes 15 de septiembre de 2025 Deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en la Copa Nacional de Clubes, para la categoría U18, que se realizó durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en San Luis. María Victoria Repp y Jean Paul Bernat subieron al tercer escalón del podio.