Más de 60 ganadores en el Quini 6, pero los pozos principales siguen sin dueño

Ningún apostador logró quedarse con los millonarios pozos del Quini 6 en el sorteo de este miércoles 17 de septiembre, aunque sí hubo ganadores en las categorías menores. Los números.

Información General18 de septiembre de 2025
el-quini-6

Según informó la Lotería de Santa Fe, un total de 66 apostadores acertaron la modalidad "Segunda Vuelta" y se repartieron más de $3.600.000.

Los números:

Tradicional: 19-04-44-12-40-39. Vacante $650.000.000.

La Segunda: 04-15-20-29-16-35. Vacante $3.329.314.998.

La Revancha: 31-36-04-22-15-11. Vacante $706.725.189.

Siempre Sale: 03-17-21-09-19-41. Hay 66 ganadores con 5 aciertos y cada uno se lleva $3.656.106,82. 

De esta manera, los pozos más importantes quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo, que tendrá en juego un total estimado de $5.900 millones.

El Quini 6 continúa generando gran expectativa entre los jugadores de todo el país, ya que sus premios figuran entre los más altos del mercado de juegos de azar en Argentina.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

mensaje

Próximos días en Crespo

