AUH: cuánto se cobrará en octubre y los requisitos para recibir el pago de la ANSES

El Indec dio a conocer que la economía creció 6,3% interanualNacionales18 de septiembre de 2025
El PBI del segundo trimestre cayó 0,1% por el freno del consumo y las exportaciones. Sin embargo, la cifra interanual creció 6,3% por la inversión.
Conocé el monto que ser percibirá el mes que viene mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social y las condiciones necesarias.Nacionales18 de septiembre de 2025
En octubre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $117.274,67 por cada hijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Del total asignado, el 80% se abona todos los meses, mientras que el 20% restante se retiene para ser entregado en forma anual, siempre que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.
Este monto actualizado representa un incremento del 1,9%, en línea con el dato de inflación de agosto publicada por el INDEC.
Para el adulto responsable (madre, padre o tutor):
Para los menores a cargo:
Las asignaciones quedarán desde octubre de la siguiente manera:
Seguí estos pasos para verificar tu pago:
De esta manera, acumula un incremento del 15,7% en ocho meses.
Las insistencias ahora pasarán al Senado, donde su ratificación está prácticamente asegurada. La Casa Rosada intentó acercarse a los gobernadores con fondos, pero no logró sumar apoyos clave. Una masiva movilización rodeó el Congreso
“Habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% encima de la inflación”, dijo.
Lo indicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei.
La medida será financiada con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, la cual rige desde la madrugada de este jueves y se extenderá a lo largo de la jornada.
El siniestro ocurrió en Ruta 12. Un neumático suelto se convirtió en peligro para dos usuarios de la trama vial.