AUH: cuánto se cobrará en octubre y los requisitos para recibir el pago de la ANSES

Conocé el monto que ser percibirá el mes que viene mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social y las condiciones necesarias.

Nacionales18 de septiembre de 2025
auh-cuanto-se-cobrara-en-octubre-y-los-requisitos-para-recibir-el-pago-de-la-anses-foto-anses-EIB6FU

En octubre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $117.274,67 por cada hijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Del total asignado, el 80% se abona todos los meses, mientras que el 20% restante se retiene para ser entregado en forma anual, siempre que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

Este monto actualizado representa un incremento del 1,9%, en línea con el dato de inflación de agosto publicada por el INDEC.

Requisitos para cobrar la AUH ANSES en octubre de 2025

Para el adulto responsable (madre, padre o tutor):

  • Ser argentino residente o contar con al menos dos años de residencia legal si es extranjero o naturalizado.
  • Pertenecer a alguno de estos grupos: personas sin trabajo registrado, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.

Para los menores a cargo:

  • Tener menos de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).
  • Estar soltero/a.
En caso de cumplir con los requisitos y percibir el programa los meses anteriores, recibirás el pago de octubre (Foto: ANSES).
Cuánto se cobra por la AUH ANSES, y la AUE en octubre de 2025

Las asignaciones quedarán desde octubre de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.274,67.
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $117.274,67.
  • Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $58.642,43 para el primer escalón de ingresos

Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar ANSES en octubre de 2025

Seguí estos pasos para verificar tu pago:

  1. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y clave de la Seguridad Social.
  2. Seleccioná la opción “Consultar”.
  3. El sistema te mostrará si tenés un cobro programado.
El sistema te mostrará si te corresponde cobrar la AUH o no (Foto: ANSES).
