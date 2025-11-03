Santilli será el ministro del Interior y Santiago Caputo seguirá como asesor

El presidente Javier Milei anunció este domingo a la tarde que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán, quien le presentó su renuncia al mandatario nacional el viernes pasado. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X, en la que posteó una foto con el diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires, que no asumirá en su banca.

La decisión de Milei se enmarca dentro de un proceso de reordenamiento de su gabinete, tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales, comicios en los que Santilli se impuso por una corta diferencia al peronismo en la provincia de Buenos Aires, territorio en el que la Alianza La Libertad Avanza había sido derrotada en septiembre.

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, escribió Milei y siguió: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO, que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri. Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales de 2023.

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas, se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.