Manuel Adorni es el nuevo Jefe de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos

La oficina del Presidente informó que el mandatario Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros, marcando un cambio importante en el equipo de gobierno a pocos días del inicio de la segunda etapa presidencial.

En un comunicado oficial, el Presidente expresó su agradecimiento a Francos por su servicio durante los últimos dos años, período en el que se llevaron adelante reformas significativas, entre ellas la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia. “El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, destacó Milei.

El reemplazo será Manuel Adorni, quien asumirá como Jefe de Gabinete a partir del lunes. Según la Presidencia, el cambio responde a los resultados de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre y busca renovar el diálogo político, así como preparar la segunda etapa de gestión enfocada en reformas estructurales clave para el país, consignó Cadena3.

Por su parte, Francos compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, destacando su gratitud y compromiso: “Señor Presidente de la Nación: Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre.

Por su parte, indicó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita".

"Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos", cerró.

Francos, quien asumió la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024, reemplazó en ese momento a Nicolás Posse en medio de un clima convulsionado por las críticas a la parálisis de la gestión.

Su designación buscó aportar una impronta dialoguista para encauzar acuerdos legislativos y avanzar en la agenda de reformas económicas y políticas impulsadas por Javier Milei.

Antes Francos se había desempeñado como ministro del Interior, donde buscó fortalecer el diálogo entre la Casa Rosada y las provincias, especialmente durante las negociaciones de la Ley Bases y el Pacto Fiscal.