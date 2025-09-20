Plus en Vivo

Atacaron a una pareja con machete y cadena: Agresores detenidos

La mujer se encuentra cursando un embarazo y junto a su novio fueron hospitalizados. Una riña que terminó en manos de la justicia.

Policiales/Judiciales20 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
policia-patrullero-nuevo-noche

Una riña dejó como saldo a un joven de 20 años con una grave lesión en su mano izquierda; mientras que su pareja también debió ser asistida. El incidente se registró en Concepción del Uruguay.

Alrededor de las 18:00 de este viernes, una pareja fue abordada por un hombre de 33 años y una mujer de 27. Según la denuncia de la víctima, los agresores comenzaron a atacarlos con un machete y una cadena, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Tras el violento episodio, la pareja fue trasladada al hospital local, donde el médico de policía constató las lesiones. El joven de 20 años fue diagnosticado con lesiones graves, debido a un profundo corte con compromiso en los tendones de su mano. Su pareja, que cursa un embarazo, sufrió lesiones leves.

Personal de la Jefatura Departamental Uruguay logró dar con los agresores, quienes reconocieron haber participado en la riña y entregaron dos machetes, los cuales fueron secuestrados.

Por disposición de la fiscalía actuante, las dos personas quedaron detenidas de forma provisoria, para luego recuperar su libertad tras ser identificadas correctamente.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo