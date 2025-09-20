Atacaron a una pareja con machete y cadena: Agresores detenidos

Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales18 de septiembre de 2025
La policía logró llegar hasta el automóvil en que se movilizaba quien retiró los ahorros de la persona damnificada.
Entre Ríos19 de septiembre de 2025
Estación Plus CrespoEntre Ríos19 de septiembre de 2025
El presidente municipal salpicado por sospechas de estafa, deslizó entender que se aprovecha políticamente la circunstancia: "Estoy con la conciencia tranquila, creo que la gente de María Grande sabe cuál fue mi participación y hasta cuándo. No tengo problema en aclararlo y poner la cara", afirmó.
Entre Ríos19 de septiembre de 2025
Un ciervo axis fue perseguido por vecinos en Chajarí, faenado y preparado para consumo en un asado. El hecho ocurre en zona urbana y constituye una caza ilegal con riesgos sanitarios.