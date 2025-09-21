En allanamientos por el asalto a un menor, secuestraron tres armas de fuego y gran cantidad de balas

En la investigación del hecho, se realizaron allanamientos y se secuestraron tres armas de fuego.

Se informó a Análisis que el personal de la División Robos y Hurtos (Dirección Investigaciones) intervino en el caso tras la denuncia radicada por los padres de la víctima en la comisaría 11º, por el delito de Robo calificado.

Luego de llevar adelante tareas investigativas y de inteligencia en la zona de Bajada Grande, la Fiscalía solicitó y el Juzgado de Garantías autorizó dos allanamientos simultáneos.

Uno de ellos fue en una vivienda de calle Valentín Denis y cortada U, y la restante en calle Baxada del Paraná al final, en cercanías de la costa del río. En el primero mencionado, se secuestró el celular que fuera denunciado por la víctima, mientras que en el otro inmueble se secuestró de un morral de celeste que tenía adentro una caja de cartuchos calibre 9 milímetros, un revólver calibre .22 LR, dos almacén cargador (uno Bersa y otro Glock), 57 cartuchos calibre 9x19mm., ⁠una pistola calibre .22, con su almacén cargador seccionado en tres partes, y otra pistola sin marca calibre .25 con su respectivo almacén cargador y siete cartuchos del mismo calibre, además de cartuchos calibres 11.25, 22 y 38 largo.

La Fiscalía de Investigación y Litigación en turno dispuso la detención de un hombre mayor de edad por el delito de Tenencia ilegitima de arma de fuego, quien quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Se dio intervención además a la Dirección General de Policía Científica, quien se llevó las armas para las pericias correspondientes.