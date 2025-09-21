Las autoridades sanitarias, junto al Senasa y organismos de control alimentario, pidieron a la población extremar cuidados: consumir solo productos con rótulo oficial, evitar carnes y chacinados de origen dudoso y recordar que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.
Córdoba: confirman brote de triquinosis y registran 65 casos en seis localidades
El Ministerio de Salud de esa provincia confirmó un brote, que ya afecta a varias ciudades. Encendió una alerta sanitaria para la población.Información General21 de septiembre de 2025
Según el reporte oficial, se notificaron 65 casos, los cuales 28 fueron en Serrano, 14 en Río Cuarto, 11 en la ciudad de Córdoba, 5 en Alpa Corral, 4 en Wenceslao Escalante y 3 en Colonia Tirolesa, se supo que diez pacientes requirieron internación y uno continúa hospitalizado, mientras el resto recibe tratamiento ambulatorio con buena evolución.
Las investigaciones apuntan a que los contagios provendrían del consumo de chacinados de elaboración casera -como salames y chorizos-, obtenidos en faenas familiares, aunque también se detectaron productos infectados en el circuito comercial.
La triquinosis se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis, indicó Ámbito. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados, diarrea y vómitos.
Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer"Información General19 de septiembre de 2025
Advierten que el supuesto Bono Mujer de $240.000 es una estafa que circula por WhatsApp y redes sociales. Recomiendan no registrarse en el enlace ni enviar datos personales o dinero.
Buscan proteger a los carpinchos del Puerto de Santa Fe con la instalación de carteleríaInformación General19 de septiembre de 2025
Si bien estos animales son sociables, las autoridades instan a no acercarse a ellos ni alimentarlos.
Más de 60 ganadores en el Quini 6, pero los pozos principales siguen sin dueño
Ningún apostador logró quedarse con los millonarios pozos del Quini 6 en el sorteo de este miércoles 17 de septiembre, aunque sí hubo ganadores en las categorías menores. Los números.
Los datos del primer censo del país: catorce preguntas para saber que había menos de dos millones de habitantes y 77% de analfabetosInformación General17 de septiembre de 2025
Entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869, por decisión de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó el primer relevamiento oficial de población y vivienda del país. Se movilizaron más de tres mil censistas que visitaron casa por casa. Los datos alarmantes, una expectativa de vida de apenas 29 años y apenas un 1% de graduados universitarios
Ya se puede consultar el padrón electoral definitivo
El padrón electoral definitivo ya se encuentra disponible para que cada ciudadano confirme su lugar de votación de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Consulta aquí el padrón electoral.
Es entrerriano el apostador que ganó hoy más de $1.000.000.000 en el Tradicional del Quini 6
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.
Desde este lunes, nuevo horario para la recolección de residuos
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
El Juzgado de Paz y Familia de Crespo inició actuaciones por Violencia de Género ante una polémica publicidad
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
Impensada repercusión nacional: Shell Crespo y la Community Manager pidieron disculpas
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió una investigación por el polémico video
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
Fuerte paso del temporal en el departamento La Paz
Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños materiales fueron de grandes proporciones.