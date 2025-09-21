Según el reporte oficial, se notificaron 65 casos, los cuales 28 fueron en Serrano, 14 en Río Cuarto, 11 en la ciudad de Córdoba, 5 en Alpa Corral, 4 en Wenceslao Escalante y 3 en Colonia Tirolesa, se supo que diez pacientes requirieron internación y uno continúa hospitalizado, mientras el resto recibe tratamiento ambulatorio con buena evolución.

Las investigaciones apuntan a que los contagios provendrían del consumo de chacinados de elaboración casera -como salames y chorizos-, obtenidos en faenas familiares, aunque también se detectaron productos infectados en el circuito comercial.

La triquinosis se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis, indicó Ámbito. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados, diarrea y vómitos.