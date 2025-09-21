Lo detuvieron mientras compartía comida con la mujer que lo había denunciado

Tremendo choque frontal en Ruta 11
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
La aprehensión operó en el horario de salida de boliche, en cercanías a unos carritos de comidas rápidas. La Fiscalía de Género en turno, dispuso el traslado del hombre a la sede policial.Policiales/Judiciales21 de septiembre de 2025
Alrededor de las 6:30 de este domingo, personal policial de Comisaría Primera, que se encontraba de recorrida, en el marco del operativo de cierre de boliches bailables, intervino en calle Rocamora, entre 3 de Caballería y Del Valle, de Gualeguaychú.
En el lugar se observó un automóvil Volkswagen, estacionado frente a un carrito de comidas, entre plazoletas y palmeras, con dos personas -un hombre y una mujer- en su interior. Ambos consumían alimentos en el interior del vehículo.
Al proceder a la identificación, se constató que ambos sujetos mantenían medidas de restricción de acercamiento vigentes por el término de 150 días, dictadas en el marco de una causa por violencia de género denunciados por la mencionada días atrás.
Ante tal situación, la Policía dio inmediata comunicación a la Fiscalía, que dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado a sede policial, consignó El Día.
La zona de Bajada Grande de Paraná sigue afectada por los robos en la vía pública. Hace unos días, un menor de edad fue asaltado a punta de pistola y le robaron el celular.
Sería una variedad de metanfetamina, una droga psico-estimulante muy adictiva. Detalles del procedimiento en ruta.
Un jurado popular declaró "culpable" a la mujer que participó en el asesinato de la docente Beatriz Fernández, ocurrido en su vivienda de la Ruta 12.
La mujer se encuentra cursando un embarazo y junto a su novio fueron hospitalizados. Una riña que terminó en manos de la justicia.
El hombre de 29 años fue aprehendido en el estacionamiento de un supermercado tras sustraer una Renault Kangoo. Ya había sido detenido por otro robo vehicular semanas atrás.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños materiales fueron de grandes proporciones.