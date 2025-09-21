Plus en Vivo

Lo detuvieron mientras compartía comida con la mujer que lo había denunciado

La aprehensión operó en el horario de salida de boliche, en cercanías a unos carritos de comidas rápidas. La Fiscalía de Género en turno, dispuso el traslado del hombre a la sede policial.

Policiales/Judiciales21 de septiembre de 2025
Alrededor de las 6:30 de este domingo, personal policial de Comisaría Primera, que se encontraba de recorrida, en el marco del operativo de cierre de boliches bailables, intervino en calle Rocamora, entre 3 de Caballería y Del Valle, de Gualeguaychú.

En el lugar se observó un automóvil Volkswagen, estacionado frente a un carrito de comidas, entre plazoletas y palmeras, con dos personas -un hombre y una mujer- en su interior. Ambos consumían alimentos en el interior del vehículo.

Al proceder a la identificación, se constató que ambos sujetos mantenían medidas de restricción de acercamiento vigentes por el término de 150 días, dictadas en el marco de una causa por violencia de género denunciados por la mencionada días atrás.

Ante tal situación, la Policía dio inmediata comunicación a la Fiscalía, que dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado a sede policial, consignó El Día.

